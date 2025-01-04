День хіт-параду та День CanDo: що ще святкують 4 січня

Що святкують 4 січня

День хіт-параду

Відзначення популярної музики та пісень, які досягли успіху в чартах. Цей день нагадує про вплив музичних рейтингів на формування музичних вподобань та популярність виконавців.

День CanDo

Присвячений мотивації та оптимізму у досягненні цілей. Це день, який закликає людей зосередитися на своїх можливостях та проявити рішучість у подоланні викликів.

День безкоштовного кошика квітів

Популяризація дарування квітів як жесту доброти та уваги. Цей день заохочує людей радувати близьких чи незнайомців, даруючи їм квіти без будь-якої нагоди.

Всесвітній день гіпнозу

Поширення знань про гіпноз як метод психологічної допомоги та релаксації. Цей день наголошує на безпеці та ефективності гіпнозу, якщо його застосовують кваліфіковані спеціалісти.

День Ньютона

Вшанування внеску Ісаака Ньютона у розвиток науки та його досягнень у фізиці, математиці та астрономії. Цей день підкреслює важливість наукових відкриттів, які змінили світ.

Всесвітній день абетки Брайля

Популяризація системи письма, яка відкрила можливість читання для людей з порушеннями зору. У цей день наголошується на важливості доступності освіти та інформації для всіх.

Іменини 4 січня

Які сьогодні іменини: Артем, Денис, Архип, Панас, Остап, Зосим, Танасій, Юхимія, Олександр, Ростислав, Афанасій.

Хто з відомих людей народився 4 січня

1931 рік: український артист балету, педагог, заслужений артист України Геннадій Баукін;

1985 рік: український футболіст Григорій Ярмаш;

1987 рік: український фізик-матеріалознавець, дослідник фулеренів і нанотрубок Сергій Приймак.

Пам’ятні дати 4 січня

1493 рік: Христофор Колумб відкрив Америку і попрямував назад до Іспанії;

1494 рік: в Цетинє (сучасна Чорногорія) видають звід православних пісень «Осмогласник» — перша книга в південнослов’янських державах, надрукована кирилицею;

1885 рік: у штаті Айова доктор Вільям Грант проводять першу у світі успішну операцію з видалення апендикса;

1912 рік: Місяць опиняється на найкоротшій відстані від Землі в XX сторіччі (348 249 км);

1914 рік: після викрадення, що сталося 1911 року, картина Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» повертається до Лувру;

1919 рік: Рада Східної Галичини ухвалює рішення про приєднання до України;

1919 рік: Українська Центральна Рада забороняє обіг в Україні російських, німецьких і австрійських грошей;

1936 рік: «Billboard» друкує перший чарт, незабаром цей чарт отримує статус офіційного всеамериканського гітпараду;

1943 рік: американський журнал «Тайм» підбиває підсумки 1942 року і називає «людиною року» Сталіна;

1948 рік: після понад 60 років британської окупації, Бірма (нині М’янма) проголошує незалежність і стає незалежною федеративною республікою;

1951 рік: війна в Кореї: війська КНДР за підтримки китайців повторно беруть Сеул;

1954 рік: Елвіс Преслі записує свої перші пісні;

1958 рік: після 92 днів перебування у космосі входить у атмосферу і згорає перший штучний супутник Землі «Спутник 1» — перший зроблений людиною космічний об’єкт;

1970 рік: учасники гурту «The Beatles» востаннє спільно збираються на студії для запису пісні «Let It Be»;

1985 рік: в одній з клінік північного Лондона народжується дівчинка у місіс Коттон — першої у світі сурогатної матері;

1991 рік: гурт «Nirvana» підписує контракт із компанією «Geffen»;

1992 рік: Албанія та Узбекистан визнають незалежність України;

1992 рік: Україна встановлює дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм;

2004 рік: марсохід «Спіріт» здійснює посадку на Марсі;

2004 рік: після «революції троянд» у Грузії відбуваються президентські вибори;

2007 рік: Ненсі Пелосі стає першою в історії США жінкою-спікером Палати представників;

2010 рік: відкривають найвищий хмарочос у світі — Бурдж Дубай (нині Бурдж Халіфа).

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