День хит-парада и День CanDo: что еще празднуют 4 января

Что празднуют в Украине и мире 4 января. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.
Что празднуют 4 января
День хит-парада
Празднование популярной музыки и песен, которые достигли успеха в чартах. Этот день напоминает о влиянии музыкальных рейтингов на формирование музыкальных предпочтений и популярность исполнителей.
День CanDo
Посвящен мотивации и оптимизму в достижении целей. Это день, который призывает людей сосредоточиться на своих возможностях и проявить решимость в преодолении вызовов.
День бесплатной корзины цветов
Популяризация дарения цветов как жеста доброты и внимания. Этот день поощряет людей радовать близких или незнакомцев, даря им цветы без всякого повода.
Всемирный день гипноза
Распространение знаний о гипнозе как методе психологической помощи и релаксации. Этот день подчеркивает безопасность и эффективность гипноза, если его применяют квалифицированные специалисты.
День Ньютона
Чествование вклада Исаака Ньютона в развитие науки и его достижений в физике, математике и астрономии. Этот день подчеркивает важность научных открытий, которые изменили мир.
Всемирный день азбуки Брайля
Популяризация системы письма, которая открыла возможность чтения для людей с нарушениями зрения. В этот день отмечается важность доступности образования и информации для всех.
Именины 4 января
Какие сегодня именины: Артем, Денис, Архип, Афанасий, Остап, Зосима, Танасий, Ефимия, Александр, Ростислав, Афанасий.
Кто из известных людей родился 4 января
- 1931 год: украинский артист балета, педагог, заслуженный артист Украины Геннадий Баукин;
- 1985 год: украинский футболист Григорий Ярмаш;
- 1987 год: украинский физик-материаловед, исследователь фуллеренов и нанотрубок Сергей Приймак.
Памятные даты 4 января
- 1493 год: Христофор Колумб открыл Америку и направился обратно в Испанию;
- 1494 год: в Цетине (современная Черногория) издают свод православных песен «Осмогласник» — первая книга в южнославянских государствах, напечатанная кириллицей;
- 1885 год: в штате Айова доктор Уильям Грант проводят первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса;
- 1912 год: Луна оказывается на самом коротком расстоянии от Земли в XX веке (348 249 км);
- 1914 год: после похищения, произошедшего в 1911 году, картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» возвращается в Лувр;
- 1919 год: Совет Восточной Галиции принимает решение о присоединении к Украине;
- 1919 год: Украинская Центральная Рада запрещает обращение в Украине российских, немецких и австрийских денег;
- 1936 год: «Billboard» печатает первый чарт, вскоре этот чарт получает статус официального всеамериканского хитпарада;
- 1943 год: американский журнал «Тайм» подводит итоги 1942 года и называет «человеком года» Сталина;
- 1948 год: после более 60 лет британской оккупации, Бирма (ныне Мьянма) провозглашает независимость и становится независимой федеративной республикой;
- 1951 год: война в Корее: войска КНДР при поддержке китайцев повторно берут Сеул;
- 1954 год: Элвис Пресли записывает свои первые песни;
- 1958 год: после 92 дней пребывания в космосе входит в атмосферу и сгорает первый искусственный спутник Земли «Спутник 1» — первый сделанный человеком космический объект;
- 1970 год: участники группы «The Beatles» в последний раз совместно собираются на студии для записи песни «Let It Be»;
- 1985 год: в одной из клиник северного Лондона рождается девочка у миссис Коттон — первой в мире суррогатной матери;
- 1991 год: группа «Nirvana» подписывает контракт с компанией «Geffen»;
- 1992 год: Албания и Узбекистан признают независимость Украины;
- 1992 год: Украина устанавливает дипломатические отношения с Польшей, Эстонией и Китаем;
- 2004 год: марсоход «Спирит» совершает посадку на Марсе;
- 2004 год: после «революции роз» в Грузии проходят президентские выборы;
- 2007 год: Нэнси Пелоси становится первой в истории США женщиной-спикером Палаты представителей;
- 2010 год: открывают самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Дубай (ныне Бурдж Халифа).
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