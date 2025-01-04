День хит-парада и День CanDo: что еще празднуют 4 января

Что празднуют 4 января

День хит-парада

Празднование популярной музыки и песен, которые достигли успеха в чартах. Этот день напоминает о влиянии музыкальных рейтингов на формирование музыкальных предпочтений и популярность исполнителей.

День CanDo

Посвящен мотивации и оптимизму в достижении целей. Это день, который призывает людей сосредоточиться на своих возможностях и проявить решимость в преодолении вызовов.

День бесплатной корзины цветов

Популяризация дарения цветов как жеста доброты и внимания. Этот день поощряет людей радовать близких или незнакомцев, даря им цветы без всякого повода.

Всемирный день гипноза

Распространение знаний о гипнозе как методе психологической помощи и релаксации. Этот день подчеркивает безопасность и эффективность гипноза, если его применяют квалифицированные специалисты.

День Ньютона

Чествование вклада Исаака Ньютона в развитие науки и его достижений в физике, математике и астрономии. Этот день подчеркивает важность научных открытий, которые изменили мир.

Всемирный день азбуки Брайля

Популяризация системы письма, которая открыла возможность чтения для людей с нарушениями зрения. В этот день отмечается важность доступности образования и информации для всех.

Именины 4 января

Какие сегодня именины: Артем, Денис, Архип, Афанасий, Остап, Зосима, Танасий, Ефимия, Александр, Ростислав, Афанасий.

Кто из известных людей родился 4 января

1931 год: украинский артист балета, педагог, заслуженный артист Украины Геннадий Баукин;

1985 год: украинский футболист Григорий Ярмаш;

1987 год: украинский физик-материаловед, исследователь фуллеренов и нанотрубок Сергей Приймак.

Памятные даты 4 января

1493 год: Христофор Колумб открыл Америку и направился обратно в Испанию;

1494 год: в Цетине (современная Черногория) издают свод православных песен «Осмогласник» — первая книга в южнославянских государствах, напечатанная кириллицей;

1885 год: в штате Айова доктор Уильям Грант проводят первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса;

1912 год: Луна оказывается на самом коротком расстоянии от Земли в XX веке (348 249 км);

1914 год: после похищения, произошедшего в 1911 году, картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» возвращается в Лувр;

1919 год: Совет Восточной Галиции принимает решение о присоединении к Украине;

1919 год: Украинская Центральная Рада запрещает обращение в Украине российских, немецких и австрийских денег;

1936 год: «Billboard» печатает первый чарт, вскоре этот чарт получает статус официального всеамериканского хитпарада;

1943 год: американский журнал «Тайм» подводит итоги 1942 года и называет «человеком года» Сталина;

1948 год: после более 60 лет британской оккупации, Бирма (ныне Мьянма) провозглашает независимость и становится независимой федеративной республикой;

1951 год: война в Корее: войска КНДР при поддержке китайцев повторно берут Сеул;

1954 год: Элвис Пресли записывает свои первые песни;

1958 год: после 92 дней пребывания в космосе входит в атмосферу и сгорает первый искусственный спутник Земли «Спутник 1» — первый сделанный человеком космический объект;

1970 год: участники группы «The Beatles» в последний раз совместно собираются на студии для записи песни «Let It Be»;

1985 год: в одной из клиник северного Лондона рождается девочка у миссис Коттон — первой в мире суррогатной матери;

1991 год: группа «Nirvana» подписывает контракт с компанией «Geffen»;

1992 год: Албания и Узбекистан признают независимость Украины;

1992 год: Украина устанавливает дипломатические отношения с Польшей, Эстонией и Китаем;

2004 год: марсоход «Спирит» совершает посадку на Марсе;

2004 год: после «революции роз» в Грузии проходят президентские выборы;

2007 год: Нэнси Пелоси становится первой в истории США женщиной-спикером Палаты представителей;

2010 год: открывают самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Дубай (ныне Бурдж Халифа).

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