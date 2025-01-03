Зупинено транзит російського газу: які наслідки чекають на Україну, Росію та країни Європи

Наслідки для України

Зупинка транзиту газу позбавляє Україну близько $2 млрд щорічного доходу, що був одним із стабільних джерел валютних надходжень. Для газотранспортної системи це означає потребу в новій стратегії використання. Україна вже працює над трансформацією своєї ГТС у систему для внутрішнього газопостачання, але це вимагає значних інвестицій.

Непрямі наслідки відчують споживачі. Зокрема, експерти прогнозують підвищення тарифів на електроенергію на 3–5% вже в першому кварталі 2025 року. Це вплине на теплокомуненерго, які закладають енергетичні витрати у вартість своїх послуг. У довгостроковій перспективі це може призвести до подорожчання товарів і послуг, оскільки зростання енергетичних витрат буде закладено в собівартість продукції.

Водночас Україна активно збільшує видобуток власного газу. Уряд поставив амбітну мету — досягти повної енергетичної незалежності до 2030 року. Хоча це не розв’язує поточні проблеми, у середньостроковій перспективі це може значно посилити позиції країни.

Наслідки для Росії

Для Росії припинення транзиту газу через Україну — це не лише геополітична втрата, а й серйозний фінансовий удар. Український маршрут був найбільш вигідним для транспортування, і його зупинка змусить Росію збільшити використання «Північного потоку» або «Турецького потоку», що має вищу собівартість.

Українська ГТС багато років була інструментом тиску Росії на Європу. Зупинка транзиту зменшує вплив Москви на енергетичну безпеку ЄС, що збільшує стратегічну слабкість Росії в регіоні.

Наслідки для сусідів України

Країни, які отримували газ через українську систему, як-от Словаччина, Угорщина та Польща та Придністров’я, тепер змушені переорієнтувати свої енергетичні маршрути. Наприклад, Польща розширює можливості LNG-терміналів, а Словаччина вже підписала угоди на імпорт газу з альтернативних джерел.

Зміна маршрутів транспортування спричиняє зростання логістичних витрат, що, своєю чергою, підвищує ціну газу для кінцевих споживачів. В Угорщині, зокрема, очікується зростання тарифів на газ на 5–7% у 2025 році.

Наслідки для Європейського Союзу в цілому

Зупинка транзиту збіглася із загальною стратегією ЄС на зменшення енергетичної залежності від Росії. У 2024 році імпорт російського газу в ЄС уже зменшився на 60% у порівнянні з довоєнними рівнями. Європа активно інвестує в розвиток зеленої енергетики та збільшення постачань із країн Перської затоки, США та Норвегії.

Хоча у короткостроковій перспективі Європа може зіткнутися з підвищенням цін на газ, ці заходи сприяють стабілізації ринку в довгостроковій перспективі. Диверсифікація постачальників і розвиток відновлюваних джерел енергії роблять ЄС менш вразливим до енергетичного шантажу.

Читайте також: