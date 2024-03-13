Анекдот дня: що Семен Маркович думає про каву

А, до речі, як вам здається: кава це «вона» чи таки «воно»?.. Давайте дізнаємося, що думає з цього приводу наш сьогоднішній герой анекдоту:

– Семене Марковичу, скажіть, кава – ВОНА чи ВОНО?

– Дивлячись якась кава. Буває, замовиш собі філіжанку, думаєш – ВОНА. А спробуєш – ВОНО!

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