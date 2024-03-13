Анекдот дня: що Семен Маркович думає про каву

Доброго ранку, Одесо! Сподіваємося, всі сьогодні добре виспалися й нині у доброму здоров’ї. А щоб почати новий день енергійно і позитивно, радимо заварити каву, що бадьорить, і прочитати наш анекдот.
А, до речі, як вам здається: кава це «вона» чи таки «воно»?.. Давайте дізнаємося, що думає з цього приводу наш сьогоднішній герой анекдоту:
– Семене Марковичу, скажіть, кава – ВОНА чи ВОНО?
– Дивлячись якась кава. Буває, замовиш собі філіжанку, думаєш – ВОНА. А спробуєш – ВОНО!
Не менш цікаві анекдоти тут: