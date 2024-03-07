Вчені, дослідники, винахідники: хто вони, жінки, які прославили Одесу

Одеса подарувала світові не тільки чудових письменниць і поетес, зірок театру і кіно, а й видатних жінок-науковців. Одеситки досліджували космос і океан, винаходили і робили відкриття. Напередодні Міжнародного жіночого дня згадуємо про наших землячок, які присвятили своє життя науці.
Її ім’ям названо кратер Венери
За рішенням Міжнародного астрономічного союзу один із кратерів на планеті Венера носить ім’я української астрономині одеситки Зінаїди Аксьонтьєвої.
Народилася вона 1900 року. У 1917-му — закінчила гімназію на Молдаванці. У шкільні роки дівчина захопилася астрономією. Тому після закінчення гімназії вступила на математичне відділення фізико-математичного факультету університету. З 19 років почала працювати в Одеській астрономічній обсерваторії, а потім у Полтавській гравіметричній обсерваторії.
Першим кроком Зінаїди Миколаївни в науці стало складання гравіметричної карти України. Це мало велике значення для пошуку корисних копалин. Зінаїда Аксьонтьєва вивчала природу припливів, реакцію гравітаційного поля Землі на припливотворчі сили Місяця і Сонця. Під її керівництвом Полтавська гравіметрична обсерваторія стала однією з провідних наукових установ з проблеми вивчення обертання Землі.
Одеситка в Антарктиді
В експедиції біля берегів Антарктиди побувала біологиня Українського науково-дослідного центру екології моря одеситка Карина Вишнякова.
Понад три місяці вона вивчала пересування китів і фотографувала їх. За час експедиції біологиня зібрала понад 300 унікальних фотографій, завдяки чому в Україні було створено каталог 275 ідентифікованих тварин, а в підсумку реєстр китів-горбачів з акваторії біля Південних Оркнейських островів збільшився майже в 15 разів.
Досліджувала Карина Вишнякова в експедиції й крижану рибу на вміст у ній стійких органічних забруднювачів. За допомогою цих досліджень визначається рівень забруднення Світового океану. За їхніми результатами Європейський Союз може заборонити низку пестицидів і продуктів фарміндустрії.
Під час війни науковиця розпочала волонтерську діяльність. Дослідниця проводить «антарктичні аукціони», де можна позмагатися за унікальний артефакт і допомогти полярникам, які захищають сьогодні Україну на фронті.
Айтрекер на смартфоні
Учениця 11 класу Аліса Степанова на Всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України в секції «Технології програмування» посіла третє місце з дослідницьким проєктом «Програмне забезпечення діагностики психофізіологічних станів людини за даними айтрекінгу».
Айтрекер — прилад, який стежить за рухом людських очей. Цей високотехнологічний пристрій здатен істотно спростити життя людини з порушеннями опорно-рухового апарату; забезпечити її самостійність у цифровому світі — включно з пошуком в інтернеті, роботою в різних програмах, використанням електронної пошти та соціальних мереж.
Її однокласниця Валентина Леонтюк у секції «Інформаційні системи, бази і банки даних та системи штучного інтелекту» виборола друге місце з дослідницьким проєктом «Айтрекер на смартфоні».
Одеські школярки стали переможницями і XII Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України». Своє майбутнє дівчата пов’язують із наукою. Мріють зробити в неї свій внесок. Стежать за сучасними відкриттями та самі займаються дослідженнями. І коли-небудь обов’язково прославлять наше місто. Дуже хочеться, щоб було це вже в мирній Україні.
Як врятуватися від астероїда?
В «Астрошколі», що працює при Одеській астрономічній обсерваторії, займаються діти від шести до 14 років. І чимало дівчат мріє про славу Зінаїди Аксьонтьєвої. Валерія Вальц, наприклад, розробила авторський метод запобігання можливому зіткненню астероїда Апофіс із Землею у 2036 році. А Валерія Дукова підготувала доповідь про свої спостереження за кометою Єленіна.