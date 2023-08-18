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Які одеські вина будуть представлені в музеї вина в Бордо

Які одеські вина будуть представлені в музеї вина в Бордо

В четвер пройшла церемонія нагородження переможців Всеукраїнського відбору Ukrainian Wine Ambassador 2023, повідомляє Укрвинпром. Це значить, що українські вина будуть представлені експозиційному просторі музею La Cité du Vin у Бордо, Франція. Цей музей вина, своєрідний “винний Лувр” відомий в усьому світі й щороку приймає сотні тисяч любителів вина.

Віднедавна експозиція музею поповнилася стендами про українське виноробство. Тож тепер кращі українські вина щороку поповнюють музейну колекцію. Більш того, ці вина представлені й в “музейному буфеті”.

Музей La Cité du Vin, Бордо, Франція

Відбирає ці вина спеціальна міжнародна комісія. Цього року до Франції поїде двадцять один “експонат”, серед них вісім представників одеського регіону:

  • Вино ординарне столове сухе сортове червоне «Ель Капітан Піно Нуар» 46 Parallel Wine ТОВ «46 паралель вайн груп».
  • Вино марочне столове сухе червоне «Гранд Адмірал Каберне-Совіньйон-Сапераві – Мерло» 46 Parallel Wine Group ТОВ «46 паралель вайн груп».
  • Вино ординарне витримане столове сухе сортове біле «Ель Капітан Піно Блан» ТОВ «46 паралель вайн груп».
  • Вино ординарне витримане столове сухе червоне «Каберне-Фран-Мерло-Сапераві Гранд Резерв Шабо» SHABO ТОВ «ПТК Шабо».
  • Вино ординарне витримане столове сухе сортове червоне «Каберне Гранд Резерв Шабо» ТМ Iukuridze Family Reserve Shabo ТОВ «ПТК Шабо».
  • Вино ординарне витримане столове сухе сортове біле контрольованого найменування за походженням «Шардоне Гранд Резерв Шабо» ТОВ «ПТК Шабо».
  • Вино ігристе брют рожеве «Моє вино Едуард Городецький», My Wine by Eduard Gorodetsky.
  • Вино ігристе витримане брют біле «Гранд Вале» Wine Grande Vallee ТОВ «Вінтрест».

Наприкінці травня ми розповідали, які вітчизняні вина стали кращими на конкурсі «Odesa Wine&Spirit Awards» 2023.

А ще нагадаємо, як проходять дегустаційні конкурси.

Фото: Укрвинпром та музей La Cité du Vin, Бордо, Франція.

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

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