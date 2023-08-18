Які одеські вина будуть представлені в музеї вина в Бордо

В четвер пройшла церемонія нагородження переможців Всеукраїнського відбору Ukrainian Wine Ambassador 2023, повідомляє Укрвинпром. Це значить, що українські вина будуть представлені експозиційному просторі музею La Cité du Vin у Бордо, Франція. Цей музей вина, своєрідний “винний Лувр” відомий в усьому світі й щороку приймає сотні тисяч любителів вина.

Віднедавна експозиція музею поповнилася стендами про українське виноробство. Тож тепер кращі українські вина щороку поповнюють музейну колекцію. Більш того, ці вина представлені й в “музейному буфеті”.

Відбирає ці вина спеціальна міжнародна комісія. Цього року до Франції поїде двадцять один “експонат”, серед них вісім представників одеського регіону:

Вино ординарне столове сухе сортове червоне «Ель Капітан Піно Нуар» 46 Parallel Wine ТОВ «46 паралель вайн груп».

Вино марочне столове сухе червоне «Гранд Адмірал Каберне-Совіньйон-Сапераві – Мерло» 46 Parallel Wine Group ТОВ «46 паралель вайн груп».

Вино ординарне витримане столове сухе сортове біле «Ель Капітан Піно Блан» ТОВ «46 паралель вайн груп».

Вино ординарне витримане столове сухе червоне «Каберне-Фран-Мерло-Сапераві Гранд Резерв Шабо» SHABO ТОВ «ПТК Шабо».

Вино ординарне витримане столове сухе сортове червоне «Каберне Гранд Резерв Шабо» ТМ Iukuridze Family Reserve Shabo ТОВ «ПТК Шабо».

Вино ординарне витримане столове сухе сортове біле контрольованого найменування за походженням «Шардоне Гранд Резерв Шабо» ТОВ «ПТК Шабо».

Вино ігристе брют рожеве «Моє вино Едуард Городецький», My Wine by Eduard Gorodetsky.

Вино ігристе витримане брют біле «Гранд Вале» Wine Grande Vallee ТОВ «Вінтрест».

Наприкінці травня ми розповідали, які вітчизняні вина стали кращими на конкурсі «Odesa Wine&Spirit Awards» 2023.

А ще нагадаємо, як проходять дегустаційні конкурси.

Фото: Укрвинпром та музей La Cité du Vin, Бордо, Франція.