Які одеські вина будуть представлені в музеї вина в Бордо

В четвер пройшла церемонія нагородження переможців Всеукраїнського відбору Ukrainian Wine Ambassador 2023, повідомляє Укрвинпром. Це значить, що українські вина будуть представлені експозиційному просторі музею La Cité du Vin у Бордо, Франція. Цей музей вина, своєрідний “винний Лувр” відомий в усьому світі й щороку приймає сотні тисяч любителів вина.
Віднедавна експозиція музею поповнилася стендами про українське виноробство. Тож тепер кращі українські вина щороку поповнюють музейну колекцію. Більш того, ці вина представлені й в “музейному буфеті”.
Відбирає ці вина спеціальна міжнародна комісія. Цього року до Франції поїде двадцять один “експонат”, серед них вісім представників одеського регіону:
- Вино ординарне столове сухе сортове червоне «Ель Капітан Піно Нуар» 46 Parallel Wine ТОВ «46 паралель вайн груп».
- Вино марочне столове сухе червоне «Гранд Адмірал Каберне-Совіньйон-Сапераві – Мерло» 46 Parallel Wine Group ТОВ «46 паралель вайн груп».
- Вино ординарне витримане столове сухе сортове біле «Ель Капітан Піно Блан» ТОВ «46 паралель вайн груп».
- Вино ординарне витримане столове сухе червоне «Каберне-Фран-Мерло-Сапераві Гранд Резерв Шабо» SHABO ТОВ «ПТК Шабо».
- Вино ординарне витримане столове сухе сортове червоне «Каберне Гранд Резерв Шабо» ТМ Iukuridze Family Reserve Shabo ТОВ «ПТК Шабо».
- Вино ординарне витримане столове сухе сортове біле контрольованого найменування за походженням «Шардоне Гранд Резерв Шабо» ТОВ «ПТК Шабо».
- Вино ігристе брют рожеве «Моє вино Едуард Городецький», My Wine by Eduard Gorodetsky.
- Вино ігристе витримане брют біле «Гранд Вале» Wine Grande Vallee ТОВ «Вінтрест».
Наприкінці травня ми розповідали, які вітчизняні вина стали кращими на конкурсі «Odesa Wine&Spirit Awards» 2023.
А ще нагадаємо, як проходять дегустаційні конкурси.
Фото: Укрвинпром та музей La Cité du Vin, Бордо, Франція.