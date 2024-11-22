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День гуманного суспільства та любові до веснянок: що ще святкують 22 листопада

День гуманного суспільства та любові до веснянок: що ще святкують 22 листопада

Що святкують в Україні та світі 22 листопада. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.

Що святкують 22 листопада

День любові до веснянок

Присвячений підтримці природної краси та унікальності людей з веснянками. Цей день підкреслює важливість прийняття своєї зовнішності і боротьби зі стереотипами. Він закликає до поваги різноманіття і підвищує обізнаність про індивідуальність кожної людини.

Міжнародний день музиканта

Відзначення творчої діяльності та внеску музикантів у культурний розвиток суспільства. Цей день є можливістю вшанувати таланти професійних і аматорських виконавців, які створюють музику. Він сприяє поширенню любові до музики та підтримці музичної освіти.

Міжнародний день сина

Присвячений важливій ролі синів у родині та суспільстві. Цей день нагадує батькам про необхідність підтримки та виховання своїх дітей. Він також є нагодою для дітей і батьків зміцнити емоційний зв’язок.

День гуманного суспільства

Привертає увагу до етичного ставлення до тварин та навколишнього середовища. Цей день закликає до співчуття, відповідальності та активної участі у допомозі тим, хто потребує захисту. Він сприяє розвитку гуманних цінностей у суспільстві.

Іменини 22 листопада

Які сьогодні іменини: Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Опанас, Павло, Петро, Федір.

Хто з відомих людей народився 22 листопада

  • 1710 рік: німецький органіст і композитор, старший син Йоганна Себастьяна Баха Вільгельм Фрідеман Бах;
  • 1801 рік: український та російський мовознавець данського походження, письменник, лексикограф, етнограф Володимир Даль;
  • 1996 рік: американська модель і телезірка Гейлі Болдвін.

Пам’ятні дати 22 листопада

  • 1087 рік: вбивають святого Ярополка Ізяславовича;
  • 1675 рік: Оле Ремер представляє в Паризьку академію звіт про визначення швидкості світла;
  • 1938 рік: Карпатська Україна отримує автономію у складі Чехословацької республіки;
  • 1963 рік: в Далласі стається одне з найгучніших вбивств XX століття — Лі Гарві Освальд стріляє в президента США Джона Кеннеді;
  • 1975 рік: в Іспанії відновлюють монархію — по смерті диктатора Франсіско Франко влада в країні переходить до призначеного ним спадкоємця, 37-річного принца Хуана Карлоса Бурбона, котрий цього дня стає королем Іспанії;
  • 1990 рік: 65-річна Маргарет Тетчер оголошує про свою відставку з поста прем’єр-міністра країни;
  • 2004 рік: починається Помаранчева революція;
  • 2005 рік: указом Президента Віктора Ющенка в Україні 22 листопада проголошено Днем Свободи;
  • 2010 рік: починається безстрокова акція протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, написаного урядом Азарова, які підтримували акціями по всій Україні.

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