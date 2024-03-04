Рідні родимки: 5 міфів і 4 факти

Родимка = невус

Родимка — це розмовна назва невуса — вродженого або набутого пігментованого новоутворення шкіри. В основі появи невусів лежать клітини-меланоцити, що накопичують природний пігмент меланін. Від кількості пігменту залежить забарвлення родимки, а від розташування і концентрації меланіну в шарах шкіри — форма утворень. Вони можуть мати ніжку, бути плоскими або опуклими.

Звідки беруться родимки

Точна причина появи родимок досі не з’ясована. До основних чинників, що провокують їхнє виникнення та ріст, належать ультрафіолетове випромінювання (як природне, так і в солярії), і генетична схильність. Ще одна причина появи невусів — гормональна перебудова організму, характерна для періодів статевого дозрівання, вагітності, клімаксу.

Утворенню родимок також може сприяти зниження імунітету, наявність хронічних захворювань печінки, кишківника та ендокринної системи, вплив на шкіру хімічних речовин, природні процеси старіння організму.

Які родимки небезпечні

Загалом родимки вважаються безпечними, доброякісними утвореннями. Але під впливом низки чинників (тривале перебування на сонці, часте травмування невуса, спадковість) вони можуть переродитися в агресивну злоякісну пухлину — меланому. У підвищеній групі ризику — люди з великою кількістю родимок на тілі (понад 30), а також із білою шкірою, веснянками, рудим і світлим волоссям, блакитними і сірими очима.

Запам’ятати тривожні ознаки, які сигналізують про переродження родимки, допоможе абревіатура АККОРД:

А — це асиметрія невуса,

КК — край (нерівний або зубчастий) і кровоточивість,

О — забарвлення (небезпечне виникнення різнокольорових вкраплень, неоднорідності кольору),

Р — розмір (насторожити має швидкий ріст родимки і діаметр понад 6 мм),

Д — динаміка, тобто поява будь-яких вищеописаних змін, а також кірочок, тріщин, свербіння, лущення.

Як видалити родимку

Якщо ваша родимка почала змінюватися або розташована в «незручному» місці, де ви її постійно зачіпаєте — терміново йдіть до лікаря-дерматолога або дерматоонколога на огляд і консультацію. Найімовірніше, фахівець порадить видалити проблемну родимку з подальшим аналізом її тканини (гістологією). Саме тому важливо видаляти невуси не в косметолога в салоні краси, а в дерматологічній або онкологічній клініці, де є гістологічна лабораторія.

До основних способів видалення шкірного новоутворення належать лазер, електроніж, кріодеструкція, радіохвильовий метод і скальпель, — але вибір має зробити фахівець. Видаляти родимки ліпше в холодну пору року, коли шкіра мінімально піддається впливу ультрафіолету і потіє, тому ушкодження гояться краще, без пігментації і рубців. Але, звісно, коли невус видаляють не за естетичними, а за медичними показаннями, то діяти потрібно негайно, незважаючи на сезон.

5 поширених міфів про родимки

Міф 1. Чим темніша родимка — тим вона небезпечніша

Прямого зв’язку між ступенем пігментації невуса і ризиком його трансформації в меланому немає. Доброякісні родимки можуть бути різного (однорідного) кольору — від світло— до темно-коричневого, насторожити повинна лише їхня багатобарвність, присутність одночасно кількох відтінків. Водночас меланома буває як коричнево-чорною або чорно-синьою, так і рожево-тілесною — безпігментною.

Міф 2. Видалення невусів часто призводить до меланоми, тому краще їх не чіпати

Насправді, якщо родимку видаляє фахівець після огляду та діагностики в умовах медзакладу, то жодних додаткових ризиків немає. Навпаки, грамотно і вчасно проведене видалення підозрілої, зростаючої або часто травмованої родимки запобігає небезпеці її переродження.

Якщо ж гістологічне дослідження виявило наявність злоякісних клітин у видаленій тканині, значить, вони спочатку були присутні всередині новоутворення. У цьому випадку також: що раніше видалена небезпечна родимка — то вищі шанси на одужання.

Міф 3. Поява нових родимок — тривожна ознака

Як уже згадувалося вище, родимки бувають вроджені та набуті. З віком кількість невусів зазвичай збільшується через низку причин: вироблення і накопичення організмом дедалі більшої кількості меланіну у відповідь на вплив сонця, зміна гормонального фону, розвиток хронічних захворювань, — усе це відбивається на стані шкіри. Але якщо нові родимки з’являються нечасто і не мають ознак, зашифрованих у слові АККОРД, приводів для тривоги немає.

Міф 4. Невуси легко можна видалити народними засобами

Це дуже небезпечна помилка. Спроби позбутися родимки самостійно за допомогою соку часнику, чистотілу або кульбаби, оцту, йоду й інших агресивних речовин не тільки будуть неефективними, а ще й серйозно зашкодять. Бо ви при цьому гарантовано травмуєте невус, можете занести в ранку інфекцію і запустити процес переродження доброякісного новоутворення в злоякісну пухлину.

Міф 5. На сонці великі родимки потрібно заклевати пластиром

Насправді від шкідливого впливу ультрафіолету влітку і під час пляжного відпочинку потрібно захищати (за допомогою одягу і сонцезахисних засобів) весь шкірний покрив, а не тільки ділянки з наявністю родимок. Заклеювати якісь конкретні родимки не має сенсу. Це ніяк не захистить від меланоми, натомість на спеці може призвести до порушення терморегуляції шкіри під пластиром, підвищеної пітливості, розвитку подразнення та запалення.

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