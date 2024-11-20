Як лікарні з Донеччини довелось стати вимушеною переселенкою

Спочатку розбомбили фашисти, а тепер – рашисти

Історія медзакладу розпочалася у 30-х роках минулого століття. У Другу світову фашисти повністю знищили корпуси, і лише 1948-го будівлі було відбудовано.

20 листопада 2023-го внаслідок російських ракетних ударів зруйновано чотириповерхову будівлю поліклініки та двоповерхове приміщення інфекційного відділення, а в ніч на 14 лютого 2024-го – стаціонар на 190 ліжок, котельну, патанатомічне відділення, харчоблок та господарчі споруди. Пацієнтів евакуювали до лікарень Покровська і Мирнограда.

На місці трагедії загинуло багато цивільних, серед яких вагітна жінка та дитина. Лікарня так і не змогла відновити роботу.

Довідка «ОЖ»:

Селидове – місто в Україні, адміністративний центр Селидівської міської громади Покровського району Донецької області, на березі річки Солоної.

Евакуювали родини лікарів і 13 вантажівок з обладнанням

У травні з Селидового до Миколаївки завітала делегація медиків, щоб ознайомитися з умовами роботи на новому місці та узгодити терміни переїзду.

– Враховуючи, що наша лікарня не працювала, залишилась лише первинка, а за меддопомогою пацієнтам потрібно добиратись у Березівку, Любашівку чи Одесу, ми були дуже раді переїзду селидівчан у Миколаївку, – розповів очільник Миколаївської громади Віктор Купченко. – Тож у стислі строки підготували прихисток вимушеним переселенцям. Тепер лікарі та медперсонал Селидівської лікарні, маючи договір з НСЗУ про медобслуговування населення за декількома пакетами, продовжують працювати у нашій громаді.

Евакуація Селидівської лікарні на Одещину значно пришвидшилась завдяки виконавчій дирекції Одеського регіонального відділення Асоціації міст України, яка організувала перевезення медичного обладнання, персоналу лікарні та членів їхніх родин.

За словами генеральної директорки лікарні Світлани Воронкової, їм вдалося доставити у Миколаївку 13 двадцятитонних вантажівок з обладнанням, устаткуванням та медикаментами.

– Зі своєї розбитої лікарні ми вчасно перевезли високовартісне медичне обладнання та архіви. Загалом вдалося врятувати найцінніше на суму близько 60 мільйонів гривень. Щоправда, через постійні обстріли чимало добра довелося залишити. На щастя, зберегли життя своїх працівників та рідних. І вже згуртувалась ціла селидівська діаспора – 40 осіб, – розповіла Світлана Воронкова. – Тепер налагоджуємо роботу у Миколаївці, де нас гостинно прийняли та всіляко допомагають.

З 27 червня розпочали прийом хворих

На сьогодні вже прийняли більше тисячі пацієнтів з Миколаївської, Стрюківської, Андрієво-Іванівської громад та сіл Березівського району.

Прийом ведуть лікар-інфекціоніст, психіатр, невропатолог, гінекологи, лікарі УЗД, уролог. З початку жовтня розпочато прийом пацієнтів педіатром та клінічним психологом. Незабаром відкриється стаціонарне відділення для лікування пацієнтів терапевтичного та паліативного напрямів. Готується приміщення для встановлення сучасного томографа. Встановлено пересувний цифровий рентген-апарат, сучасною апаратурою обладнано приміщення клініко-діагностичної лабораторії, розпочато клінічні та цитологічні обстеження.

Щоправда, відчувається брак фахівців, тож дирекція закладу запрошує на роботу хірурга та анестезіолога.

Днями за сприяння благодійного фонду з Франції лікарня отримала комп’ютери та оргтехніку.

Записатися на прийом можна за телефоном реєстратури: 099-786-82-08.

За плідну працю на благо громади на День Незалежності кращі лікарі були відзначені грамотами. Вони працюватимуть в нашій області, поки не закінчиться процес релокації. А після перемоги планують повернутися додому, щоб відновлювати свій заклад.

На верхньому фото: оргтехніка від французьких благодійників