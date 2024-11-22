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День гуманного общества и любви к веснянкам: что еще празднуют 22 ноября

День гуманного общества и любви к веснянкам: что еще празднуют 22 ноября

Что празднуют в Украине и мире 22 ноября. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Что празднуют 22 ноября

День любви к веснушкам

Посвящен поддержке естественной красоты и уникальности людей с веснушками. Этот день подчеркивает важность принятия своей внешности и борьбы со стереотипами. Он призывает к уважению многообразия и повышает осведомленность об индивидуальности каждого человека.

Международный день музыканта

Отмечание творческой деятельности и вклада музыкантов в культурное развитие общества. Этот день является возможностью почтить таланты профессиональных и любительских исполнителей, которые создают музыку. Он способствует распространению любви к музыке и поддержке музыкального образования.

Международный день сына

Посвящен важной роли сыновей в семье и обществе. Этот день напоминает родителям о необходимости поддержки и воспитания своих детей. Он также является возможностью для детей и родителей укрепить эмоциональную связь.

День гуманного общества

Привлекает внимание к этическому отношению к животным и окружающей среде. Этот день призывает к состраданию, ответственности и активному участию в помощи тем, кто нуждается в защите. Он способствует развитию гуманных ценностей в обществе.

Именины 22 ноября

Какие сегодня именины: Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Федор.

Кто из известных людей родился 22 ноября

  • 1710 год: немецкий органист и композитор, старший сын Иоганна Себастьяна Баха Вильгельм Фридеман Бах;
  • 1801 год: украинский и российский языковед датского происхождения, писатель, лексикограф, этнограф Владимир Даль;
  • 1996 год: американская модель и телезвезда Хейли Болдуин.

Памятные даты 22 ноября

  • 1087 год: убивают святого Ярополка Изяславовича;
  • 1675 год: Оле Ремер представляет в Парижскую академию отчет об определении скорости света;
  • 1938 год: Карпатская Украина получает автономию в составе Чехословацкой республики;
  • 1963 год: в Далласе происходит одно из самых громких убийств XX века — Ли Харви Освальд стреляет в президента США Джона Кеннеди;
  • 1975 год: в Испании восстанавливают монархию — после смерти диктатора Франсиско Франко власть в стране переходит к назначенному им наследнику, 37-летнему принцу Хуану Карлосу Бурбону, который в этот день становится королем Испании;
  • 1990 год: 65-летняя Маргарет Тэтчер объявляет о своей отставке с поста премьер-министра страны;
  • 2004 год: начинается Оранжевая революция;
  • 2005 год: указом Президента Виктора Ющенко в Украине 22 ноября провозглашено Днем Свободы;
  • 2010 год: начинается бессрочная акция протеста на Майдане Независимости в Киеве против нового Налогового кодекса, написанного правительством Азарова, которые поддерживали акциями по всей Украине.

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