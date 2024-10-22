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В Одесі школярка померла під час повітряної тривоги

В Одесі школярка померла під час повітряної тривоги

В Одесі померла учениця однієї зі шкіл Приморського району. 13-річній дівчинці стало погано, коли вона спускалася в укриття під час повітряної тривоги.

Трагедія сталася вдень 21 жовтня. Смерть дівчинки зафіксували медики та повідомили про це в поліцію.

У Головному управлінні поліції Одеської області розповіли подробиці.

За словами вчителів, коли учні та педагоги під час тривоги спускалися в укриття, школярці стало зле. Вони викликали «швидку» і почали надавати дитині першу долікарську допомогу. Медики, які прибули на виклик, намагалися реанімувати дівчинку, але, на жаль, врятувати її не вдалося.

Для встановлення причини смерті тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу.

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До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з попередньою позначкою «природна смерть».

За інформацією керівника Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олени Буйневич, горе сталося в родині учениці 77-ої школи.

У соцмережах повідомляють, що дівчинка померла від серцевого нападу.

Раніше в Одесі трагічно загинув 13-річний хлопчик коли, граючи в покинутому фонтані, забрався на його верхню бетонну конструкцію, що обрушилася

 

 

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