В Україні заборонили куріння кальянів: що саме змінилося

Ресторатори намагалися оскаржити це рішення, доводячи, що кальян – це особлива послуга, яка не має відношення до пропаганди куріння. Втім, суд не погодився з такою позицією. За його висновком, сама наявність кальяну в меню закладу вже є своєрідною рекламою тютюнових виробів, навіть якщо про це не говориться прямо.

Така заборона – частина загальнодержавної політики боротьби з тютюнопалінням. Заклади, які порушують новий закон, тепер можуть отримати серйозні штрафи від Держпродспоживслужби. Верховний Суд своїм рішенням поставив крапку в цьому питанні, скасувавши всі попередні рішення судів, які були на користь ресторанів.

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