Церковні свята 11 січня: прикмети, кого шанують і чого не можна робити

11 січня в церковному календарі — день пам’яті святого преподобного Теодосія Великого.

Що це за день

Преподобний Теодосій Великий, видатний ранньохристиянський святий, народився в 424 році в Могарсі в благочестивій християнській родині. З раннього дитинства він відчував поклик до духовного життя. Юнаком залишивши рідний дім, він вирушив до Єрусалима, де прийняв чернецтво. Своє життя Теодосій присвятив молитві, аскезі та служінню ближнім. Заснований ним поблизу Вифлеєму монастир став осередком духовного зростання для багатьох монахів і зразком для майбутніх монастирських спільнот.

Теодосій втілив у своєму монастирі ідею спільного життя, заснованого на молитві, праці та вивченні Святого Письма. Він навчав ченців жити в гармонії, допомагати один одному та піклуватися про потребуючих. Завдяки своїй невтомній праці й жертовності він залишив по собі духовну спадщину, яка й досі надихає християн. Преподобний Теодосій помер у 529 році, а його вклад у розвиток монастирського життя залишається неоціненним.

Що не можна робити 11 січня

Не варто позичати і давати гроші в борг.

Не приймайте подарунки від чужих людей.

Це несприятливий день для підстригання волосся або нігтів.

Народні прикмети 11 січня

дивилися, який сьогодні день: на небі немає хмаринок — чекайте на люті морози;

яка погода цього дня, такою вона буде в листопаді;

сильний мороз віщує багатий урожай;

відлига — весна буде ранньою, але затяжною.

Читайте також: