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Безкоштовні концерти, виставки та кінопоказ: афіша Одеси на 1 – 3 жовтня

Безкоштовні концерти, виставки та кінопоказ: афіша Одеси на 1 – 3 жовтня

Чим захоплять нас перші дні жовтня? Лекціями з історії, літератури, показами на честь ювілею Кіри Муратової, акціями в музеях міста. 1 жовтня, в День захисника не забудьте привітати та віддати шану нашим воїнам. В середу можна відзначити Новий рік разом єврейським народом.

Що: Концерт на балконі
Де: Футуристів, 4-1, Школа мистецтв ім.Гілєльса
Коли: 1 жовтня, 13:00
афішаЩо: День відкритих дверей
Де: Гаванна, 6, Краєзнавчий музей
Коли: 1 жовтня, 10:00-16:00
афішаЩо: Байкарський коло-перформанс Сковорода
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 1 жовтня, 14:00
афішаЩо: Воркшопи “Планування проєктів”.”Як відкрити благодійний фонд?”
Де: Преображенська, 35-а, Б-ка Багрицького
Коли: 1 жовтня, 15:00
афішаЩо: Лекція Ірини Нечиталюк “Письменники – воїни”
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 1 жовтня, 15:00
афішаЩо: Нові гранти. Як успішно подати заявку?
Де: Оголошується після реєстрації
Коли: 1 жовтня, 18:30
Реєстрація за посиланням
афішаЩо: Концерт-лекція Марії Лаврушеної про геніїв Баха і Шопена
Де: пр-т Лесі Українки (Гагаріна), 16/1, сімейний центр “Перлина”
Коли: 1 жовтня, 18:30
афішаЩо: American English Club
Де: Online
Коли: 2 жовтня, 17:00
Реєстрація 
афішаЩо: Показ фільму “Короткі зустрічі”
Де: Французький бульвар, 33, Одеська кіностудія
Коли: 3 жовтня, 14:00
афішаЩо: Лекція Тараса Гончарука “Одеса козацька”
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 3 жовтня, 15:00
афішаЩо: Виставка Олександра Шкуропата
Де: Польська, 19, музей Блещунова
Коли: 3 жовтня, 16:00
афішаЩо: Розмовний клуб із Френком Хікі
Де: Грецька, 1-а, American House
Коли: 3 жовтня, 18:30
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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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