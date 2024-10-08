День бездоріжжя та юриста України: що ще святкують 8 жовтня

День юриста України

Професійне свято, яке об’єднує всіх фахівців у галузі права. Це день, коли юристи відзначають свої досягнення, обговорюють нові виклики в правовій системі та згадують про важливість дотримання законності. Подія підкреслює роль правників у захисті прав і свобод громадян.

Читайте також: Читачі «Одеського Життя» можуть отримати безкоштовні юридичні консультації та поспілкуватися з юристом

Міжнародний день бездоріжжя

Призначений для прихильників позашляховиків та активного відпочинку на природі. Це можливість підкреслити важливість відповідального ставлення до екології під час подорожей по диких місцевостях. Також відзначають розвиток позашляхової техніки, що дозволяє долати складні маршрути, насолоджуючись природою у недоступних для звичайного транспорту місцях.

Всесвітній день біометрії

Цей день спрямований на підвищення обізнаності про використання біометричних технологій у різних сферах життя. Він звертає увагу на те, як ідентифікація за відбитками пальців, сканування обличчя або райдужки очей можуть зробити наше життя більш безпечним і зручним. Однак, обговорюються також етичні та правові аспекти, зокрема питання приватності та захисту даних.

День Ади Лавлейс

Це нагадування про першу жінку-програміста в історії. Присвячений популяризації досягнень жінок у науці, технологіях, інженерії та математиці. Цей день також заохочує молодих дівчат обирати кар’єру в технічних спеціальностях і долати стереотипи щодо ролі жінок у технологічній індустрії.

Всесвітній день восьминога

Цей день звертає увагу на одну з найзагадковіших і найрозумніших істот океану. Він підкреслює роль восьминогів у морських екосистемах, їхню унікальну здатність до мімікрії та інтелектуальну поведінку. Подія також спрямована на підвищення обізнаності щодо захисту морських видів і збереження біорізноманіття.

Міжнародний день подіатрії

Присвячений підвищенню обізнаності про важливість здоров’я ніг і профілактики захворювань стопи. Він нагадує про роль подіатрів у діагностиці та лікуванні проблем, які можуть виникнути через хронічні захворювання, неправильне взуття або недостатню гігієну. День також підкреслює значення регулярного догляду за ногами для загального добробуту.

Іменини 8 жовтня

Які сьогодні іменини: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна.

Хто з відомих людей народився 8 жовтня

1916 рік: український живописець-пейзажист імпресіоністичного спрямування Олекса Булавицький;

1934 рік: українська мовознавчиня Олександра Біла;

1944 рік: український літератор, філолог, перекладач, культуролог Лесь Герасимчук.

Пам’ятні дати 8 жовтня

1085 рік: у Венеції освячують Собор Святого Марка;

1596 рік: підписують Берестейську унію, якою створюють греко-католицьку Церкву;

1886 рік: Харківська міська публічна бібліотека приймає перших відвідувачів;

1895 рік: прояпонський переворот в Сеулі, вбивають королеву Мін;

1896 рік: вперше публікують індекс Доу-Джонса, що стає головним показником ситуації на американських біржах;

1914 рік: уперше під час Першої світової війни застосовують бомбардувальну авіацію;

1918 рік: Польська регентська рада проголошує незалежність Королівства Польща;

1938 рік: в Ужгороді створюють перший уряд автономного Закарпаття;

1941 рік: німецька армія виходить до Азовського моря, здають Маріуполь;

1942 рік: у Почаєві підписують Акт про об’єднання Української автокефальної православної церкви та Автономної православної церкви;

1945 рік: інженер зі штату Массачусетс Персі Спенсер отримує патент на мікрохвильову піч;

1967 рік: спецзагін болівійської армії бере у полон Ернесто Че Гевару;

1977 рік: Організація Українського визвольного фронту проводить в Нью-Йорку мотопохід під гаслом “Проти поневолення України московським комунізмом”;

1991 рік: Верховна Рада України ухвалює закон про громадянство України;

1993 рік: Україна розпочинає спецоперацію з евакуації грузинських біженців з Абхазії;

1996 рік: у Мадриді міністри закордонних справ України та Іспанії підписують Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.

Вибір редакції