Читачі “Одеського Життя” можуть отримати безкоштовні юридичні консультації та поспілкуватися з юристом

Редакція “Одеського Життя” започатковує постійне спілкування з юристом. Вам будуть надані консультації з різних галузей права – сімейного, трудового, земельного, господарського, цивільного, адміністративного, в галузі комунальних послуг та в галузі енергетики.
Наш автор – Вікторія Гусакова, професійний юрист. Її досвід роботи – 22 роки, освіта – Львівський національний університет імені Івана Франка.
Вікторія працює з договорами, надає юридичні консультації, має досвід представництва в судах (місцевих, господарських, апеляційних). Вона також позаштатний юрист газети «На пенсії», ще одного, окрім “Одеського Життя”, проєкту видавництва “Центр Медіа”.
Вам, ексклюзивно на наших платформах, будуть надані консультації з різних галузей права:
- сімейного;
- трудового;
- земельного;
- господарського;
- цивільне право;
- адміністративного;
- в галузі комунальних послуг та енергетики.
Ви можете прочитати статті від юриста на актуальні для Вас теми, порадитися щодо:
- складання листів;
- позовних заяв та інших процесуальних документах;
- інших юридичних питаннях.
ЗАУВАЖТЕ! Приймаються лише письмові запитання, відповіді надаються у вигляді публікацій на сторінках “Одеського Життя”.
Пишіть на у повідомленнях сторінки ОЖ у Фейсбуці, в коментарях під цим постом, на електронну пошту: [email protected] або за адресою: вул. Маршала Говорова, 2, офіс 314. Місто Одеса, 65058.
Чекаємо на Ваші листи та пропозиції!