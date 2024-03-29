Новини Одеси та Одеської області

Читачі “Одеського Життя” можуть отримати безкоштовні юридичні консультації та поспілкуватися з юристом

Читачі “Одеського Життя” можуть отримати безкоштовні юридичні консультації та поспілкуватися з юристом

Редакція “Одеського Життя” започатковує постійне спілкування з юристом. Вам будуть надані консультації з різних галузей права – сімейного, трудового, земельного, господарського, цивільного, адміністративного, в галузі комунальних послуг та в галузі енергетики.

Наш автор – Вікторія Гусакова, професійний юрист. Її досвід роботи – 22 роки, освіта – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Вікторія працює з договорами, надає юридичні консультації, має досвід представництва в судах (місцевих, господарських, апеляційних). Вона також позаштатний юрист газети «На пенсії», ще одного, окрім “Одеського Життя”, проєкту видавництва “Центр Медіа”.

Вікторія Гусакова

Вікторія Гусакова

Вам, ексклюзивно на наших платформах, будуть надані консультації з різних галузей права:

  • сімейного;
  • трудового;
  • земельного;
  • господарського;
  • цивільне право;
  • адміністративного;
  • в галузі комунальних послуг та енергетики.

Ви можете прочитати статті від юриста на актуальні для Вас теми, порадитися щодо:

  • складання листів;
  • позовних заяв та інших процесуальних документах;
  • інших юридичних питаннях.

ЗАУВАЖТЕ! Приймаються лише письмові запитання, відповіді надаються у вигляді публікацій на сторінках “Одеського Життя”.

Пишіть на у повідомленнях сторінки ОЖ у Фейсбуці, в коментарях під цим постом, на електронну пошту: [email protected] або за адресою: вул. Маршала Говорова, 2, офіс 314. Місто Одеса, 65058.

Чекаємо на Ваші листи та пропозиції!

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Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

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+38 (048) 734-22-77
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