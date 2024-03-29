Читачі “Одеського Життя” можуть отримати безкоштовні юридичні консультації та поспілкуватися з юристом

Наш автор – Вікторія Гусакова, професійний юрист. Її досвід роботи – 22 роки, освіта – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Вікторія працює з договорами, надає юридичні консультації, має досвід представництва в судах (місцевих, господарських, апеляційних). Вона також позаштатний юрист газети «На пенсії», ще одного, окрім “Одеського Життя”, проєкту видавництва “Центр Медіа”.

Вам, ексклюзивно на наших платформах, будуть надані консультації з різних галузей права:

сімейного;

трудового;

земельного;

господарського;

цивільне право;

адміністративного;

в галузі комунальних послуг та енергетики.

Ви можете прочитати статті від юриста на актуальні для Вас теми, порадитися щодо:

складання листів;

позовних заяв та інших процесуальних документах;

інших юридичних питаннях.

ЗАУВАЖТЕ! Приймаються лише письмові запитання, відповіді надаються у вигляді публікацій на сторінках “Одеського Життя”.

Пишіть на у повідомленнях сторінки ОЖ у Фейсбуці, в коментарях під цим постом, на електронну пошту: [email protected] або за адресою: вул. Маршала Говорова, 2, офіс 314. Місто Одеса, 65058.

Чекаємо на Ваші листи та пропозиції!