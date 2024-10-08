День бездорожья и юриста Украины: что еще празднуют 8 октября

День юриста Украины

Профессиональный праздник, который объединяет всех специалистов в области права. Это день, когда юристы отмечают свои достижения, обсуждают новые вызовы в правовой системе и вспоминают о важности соблюдения законности. Событие подчеркивает роль юристов в защите прав и свобод граждан.

Читайте также: Читатели «Одесской Жизни» могут получить бесплатные юридические консультации и пообщаться с юристом

Международный день бездорожья

Предназначен для любителей внедорожников и активного отдыха на природе. Это возможность подчеркнуть важность ответственного отношения к экологии во время путешествий по диким местностям. Также отмечают развитие внедорожной техники, позволяющей преодолевать сложные маршруты, наслаждаясь природой в недоступных для обычного транспорта местах.

Всемирный день биометрии

Этот день направлен на повышение осведомленности об использовании биометрических технологий в различных сферах жизни. Он обращает внимание на то, как идентификация по отпечаткам пальцев, сканирование лица или радужки глаз могут сделать нашу жизнь более безопасной и удобной. Однако, обсуждаются также этические и правовые аспекты, в частности вопросы приватности и защиты данных.

День Ады Лавлейс

Это напоминание о первой женщине-программисте в истории. Посвящен популяризации достижений женщин в науке, технологиях, инженерии и математике. Этот день также поощряет молодых девушек выбирать карьеру в технических специальностях и преодолевать стереотипы о роли женщин в технологической индустрии.

Всемирный день осьминога

Этот день обращает внимание на одно из самых загадочных и умных существ океана. Он подчеркивает роль осьминогов в морских экосистемах, их уникальную способность к мимикрии и интеллектуальное поведение. Событие также направлено на повышение осведомленности по защите морских видов и сохранению биоразнообразия.

Международный день подиатрии

Посвящен повышению осведомленности о важности здоровья ног и профилактики заболеваний стопы. Он напоминает о роли подиатров в диагностике и лечении проблем, которые могут возникнуть из-за хронических заболеваний, неправильной обуви или недостаточной гигиены. День также подчеркивает значение регулярного ухода за ногами для общего благополучия.

Именины 8 октября

Какие сегодня именины: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Елизавета, Мария, Надежда, Таисия, Татьяна.

Кто из известных людей родился 8 октября

1916 год: украинский живописец-пейзажист импрессионистического направления Алексей Булавицкий;

1934 год: украинский языковед Александра Белая;

1944 год: украинский литератор, филолог, переводчик, культуролог Лесь Герасимчук.

Памятные даты 8 октября

1085 год: в Венеции освящают Собор Святого Марка;

1596 год: подписывают Брестскую унию, которой создают греко-католическую Церковь;

1886 год: Харьковская городская публичная библиотека принимает первых посетителей;

1895 год: прояпонский переворот в Сеуле, убивают королеву Мин;

1896 год: впервые публикуют индекс Доу-Джонса, который становится главным показателем ситуации на американских биржах;

1914 год: впервые во время Первой мировой войны применяют бомбардировочную авиацию;

1918 год: Польский регентский совет провозглашает независимость Королевства Польша;

1938 год: в Ужгороде создают первое правительство автономного Закарпатья;

1941 год: немецкая армия выходит к Азовскому морю, сдают Мариуполь;

1942 год: в Почаеве подписывают Акт об объединении Украинской автокефальной православной церкви и Автономной православной церкви;

1945 год: инженер из штата Массачусетс Перси Спенсер получает патент на микроволновую печь;

1967 год: спецотряд боливийской армии берет в плен Эрнесто Че Гевару;

1977 год: Организация Украинского освободительного фронта проводит в Нью-Йорке мотопоход под лозунгом «Против порабощения Украины московским коммунизмом»;

1991 год: Верховная Рада Украины принимает закон о гражданстве Украины;

1993 год: Украина начинает спецоперацию по эвакуации грузинских беженцев из Абхазии;

1996 год: в Мадриде министры иностранных дел Украины и Испании подписывают Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами

Выбор редакции