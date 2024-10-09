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День апостола Якова: що треба з’їсти сьогодні, щоб бути здоровими весь рік

День апостола Якова: що треба з’їсти сьогодні, щоб бути здоровими весь рік

«Одеське життя» продовжує розповідати про православні церковні свята дня. І сьогодні, 9 жовтня 2024 року, за новим церковним календарем християни згадують апостола Якова Алфєєва. Хто це такий і які народні прикмети пов’язані із сьогоденням?

2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль, і всі православні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів раніше. Але частина віруючих продовжують дотримуватись колишнього календаря – збереження старого стилю залишається правом релігійних громад та монастирів

Апостол Яків Алфєєв: автор однієї з перших християнських книг

Апостол Яків Алфєєв (відомий також як Яків Молодший) жив у I столітті, був братом апостола та євангеліста Матвія і був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа.

Він згадується в Євангеліях від Матвія, Марка та Луки, але його роль менш виразна в порівнянні з іншими апостолами. У списках дванадцяти апостолів його ім’я зустрічається у різних варіантах. Після Вознесіння Христа Яків, як і інші апостоли проповідували християнство. За деякими джерелами він міг проповідувати в Єрусалимі та інших регіонах.

За традицією, Яків Алфєєв вважається автором однієї з перших християнських книг – Послання Якова, хоча існують суперечки щодо його авторства.

За переказами, апостол Яків постраждав за свою віру: його розіп’яли на хресті на кордоні Єгипту та Палестини. Але деякі джерела вказують, що його було вбито в Єрусалимі.

За старим церковним стилем сьогодні день пам’яті святого Іоанна Богослова.

Прикмети на 9 жовтня: що вкаже на швидке наближення зими

Дрова, польниця дров

Прикмети дня говорять про те, якою буде погода і коли почнеться зима.

  • вечірнє небо у рожевому кольорі – погода буде гарною;
  • перший сніг пішов – починається справжня зима;
  • вишня скинула листя – вважай, зима вже прийшла;
  • дощ зі снігом пішов – у січні буде відлига;
  • яскраві зірки – буде потепління, тьмяні – до снігопаду.

У народному календарі 9 жовтня – свято Яків Дровопилець, або Яків Студений. Цього дня традиційно заготовляють дрова.

Що не можна робити сьогодні

  • За народними прикметами на Якова не слід розпочинати нові справи та розповідати сни – добрі не збудуться, а погані – навпаки.
  • Ще одна заборона дня: не можна в гостях відмовлятися сідати за стіл, інакше господарі втратять благополуччя, а гостя переслідуватимуть невдачі.
  • Не можна цього дня ходити на побачення – закінчиться невдало.
  • Не варто також заводити новий роман – він буде нещасливим.

Що можна робити сьогодні

  • Святого Якова та інших апостолів Христа просять допомоги і поради у різних справах.
  • У цей день можна йти в ліс по гриби – зазвичай у цей час вже є опеньки, сироїжки, білі гриби.
  • За старих часів на початку жовтня на млинах обдирали просо, овес, ячмінь, мололи пшеницю на крупу, а потім готували кашу з нового врожаю. Тому 9 жовтня це ще й День першої каші.
  • За повір’ям, той, у кого сьогодні на столі стоятиме каша та ще й приправлена ​​салом, буде здоровим весь рік.

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Іменини 9 жовтня: кого можна вітати з Днем ангела

  • Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Яків, Максим, Костянтин, Юхим, Петро.
  • За старим стилем іменини святкують Іван, Дмитро, Опанас, Тихін, Володимир, Микола, Олександр.
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