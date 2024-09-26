Свято Іоанна Богослова: що потрібно зробити 26 вересня

Улюблений учень Христа та автор «Апокаліпсису»

Святий Іоанн Богослов – один із 12 апостолів і автор Євангелія від Іоанна, а також книги «Одкровення» («Апокаліпсис»). Він був одним із перших і найулюбленіших учнів Христа, якому Ісус перед своїм розп’яттям велів оберігати Діву Марію.

Іоанн Богослов народився в І столітті в Галілеї (зараз це Ізраїль) і був онуком святого Йосипа Обручника. Займався Іван риболовлею, поки разом зі старшим братом, апостолом Яковом, не став учнем Христа. Іоанн став особливо наближеним до Христа: він був свідком воскресіння Ісусом 12-річної дочки Іаїра, був на горі Фавор під час Преображення Господнього, супроводжував Христа, коли його схопили і разом із Дівою Марією плакав біля підніжжя хреста, коли розп’яли Ісуса. Саме тоді він отримав наказ піклуватися про Богородицю.

Потім апостол Іван пішов проповідувати до Ефесу та інших міст. Тоді ж трапився дивовижний випадок: корабель, на якому плив апостол, потрапив у бурю, але всім вдалося врятуватися, а Іванові – ні. Сталося неймовірне: за 14 днів неушкодженого апостола викинуло на берег. Також відомо, що святого не раз піддавали тортурам за імператора Нерона, але Іоанн не постраждав. Його заслали на острів Патмос – там він проповідував і зцілював хворих, відомі випадки, коли він воскресав мертвих, тоді ж він написав книгу «Одкровення» («Апокаліпсис»).

Повернувшись до Ефесу, Іван створив Євангеліє та три Послання. Помер апостол Іоанн Богослов у глибокій старості – звелів засипати його живим у могилі у вигляді хреста. Коли могилу розкопали за кілька днів, то тіла там не виявилося, але щороку на ній виступав порох, який зцілював хворих.

«Одкровення» Іоанна Богослова («Апокаліпсис») – остання книга Нового Завіту. Слово «апокаліпсис» у перекладі з грецької означає «одкровення». Ця книга пророцтв була написана наприкінці I – початку II століття і розповідає про події, які чекають на людство, у тому числі про чотирьох вершників апокаліпсису, сім ангелів, сім знамень і лих, появу і загибель антихриста, поразку диявола і початок царства Христа. Оскільки Іван Богослов розповідає у своїй книзі про велику кількість катастроф та природних лих, то нині слово «апокаліпсис» стало синонімом катастрофи.

За старим календарним стилем сьогодні день пам’яті священномученика Корнилія Сотника та оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі.

Прикмети на 26 вересня: що віщує теплу зиму

Прикмети дня говорять про погоду найближчим часом та врожай:

червоний місяць у ніч на 26 число – чекай сильного вітру;

граки вже відлетіли – скоро настане зима;

дощ у цей день – наступного літа буде врожай зернових;

кури почали линяти – зима буде теплою.

У народному календарі 26 вересня – свято Іван Богослов, Іван Путнік. Цього дня мандрівники просять святого Іоанна про заступництво, а в полі та на городах завершують посів озимини.

Що не можна робити 26 вересня

Народні прикмети дня забороняють веселитися, вживати спиртні напої, переїдати, а також брати до рук гострі предмети – можна поранитися.

За повір’ями, на Іоанна Богослова не можна працювати після обіду – інакше можна натягнути на себе сорок бід.

Також цього дня не радять вінчатися – вважається, що це до короткого та нещасливого сімейного життя, але от оглядини влаштовувати можна.

Не слід носити старе, поношене взуття – це до «чорної» смуги в житті.

Не можна зупинятися на перехресті – вважається, що цього дня тут можна зіткнутися з нечистою силою.

Що можна робити 26 вересня

У молитвах до Івана Богослова звертаються з проханнями про одужання, зміцнення шлюбу, святому моляться ті, хто хоче дітей і просять заступництва у довгому шляху.

Цей день у народі вважається поминальним – добре піти до церкви і помолитися, згадати померлих родичів та близьких, відвідати цвинтар.

Цього дня також поминають потопельників, шибеників, мертвонароджених та загиблих на війні.

Сьогодні прийнято готувати пироги, якими слід почастувати сусідів, перехожих чи незаможних. Наші пращури вірили, що це принесе благополуччя та щастя в сім’ю.

У кого 26 вересня іменини