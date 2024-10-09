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День апостола Иакова: что надо съесть сегодня, чтобы быть здоровыми весь год

День апостола Иакова: что надо съесть сегодня, чтобы быть здоровыми весь год

«Одесская жизнь» продолжает рассказывать о православных церковных праздниках дня. И сегодня, 9 октября 2024 года, по новому церковному календарю христиане вспоминают апостола Иакова Алфеева. Кто это такой и какие народные приметы связаны с сегодняшним днем?

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря – сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей

Апостол Иаков Алфеев: автор одной из первых христианских книг

Апостол Иаков Алфеев (известен также как Иаков Младший) жил в I веке, был братом апостола и евангелиста Матфея и был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа.

Он упоминается в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, но его роль менее отчетлива по сравнению с другими апостолами. В списках двенадцати апостолов его имя встречается в разных вариантах. После Вознесения Христа Иаков, как и другие апостолы, проповедовал христианство. По некоторым источникам, он мог проповедовать в Иерусалиме и других регионах.

По традиции, Яков Алфеев считается автором одной из первых христианских книг – Послания Иакова, хотя существуют споры по поводу его авторства.

По преданию, апостол Иаков пострадал за свою веру: его распяли на кресте на границе Египта и Палестины. Но некоторые источники указывают, что он был убит в Иерусалиме.

По старому церковному стилю сегодня день памяти святого Иоанна Богослова.

Приметы на 9 октября: что укажет на скорое приближение зимы

Дрова, поленица дров

Приметы дня говорят о том, какой будет погода и когда начнется зима:

  • вечернее небо в розовом цвете – погода будет хорошая;
  • первый снег пошел – начинается настоящая зима;
  • вишня сбросила листья – считай, зима уже пришла;
  • дождь со снегом пошел – в январе будет оттепель;
  • яркие звезды – будет потепление, тусклые – к снегопаду.

В народном календаре 9 октября – праздник Яков Дровопилец, или Яков Студеный. В этот день традиционно заготавливают дрова.

Что нельзя делать сегодня

  • По народным приметам на Якова не следует начинать новые дела и рассказывать сны – хорошие не сбудутся, а плохие – наоборот.
  • Еще один запрет дня: нельзя в гостях отказываться садиться за стол, иначе хозяева лишатся благополучия, а гостя будут преследовать неудачи.
  • Нельзя в этот день ходить на свидание – закончится неудачно.
  • Не стоит также заводить новый роман – он будет несчастливым.

Что можно делать сегодня

  • Святого Иакова и других апостолов Христа просят о помощи и совете в разных делах.
  • В этот день можно идти в лес за грибами – обычно в это время уже есть опята, сыроежки, белые грибы.
  • В старину в начале октября на мельницах обдирали просо, овес, ячмень, мололи пшеницу на крупу, а потом готовили кашу из нового урожая. Поэтому 9 октября – это еще и День первой каши.
  • По поверью, тот, у кого сегодня на столе будет стоять каша, да еще и приправленная салом, будет здоровым весь год.

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Именины 9 октября: кого можно поздравлять с Днем ангела

  • Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают Яков, Максим, Константин, Ефим, Петр.
  • По старому стилю именины празднуют Иван, Дмитрий, Афанасий, Тихон, Владимир, Николай, Александр.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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