Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, загалом на автошляхах країни запрацюють ще 40 таких комплексів. З них 36 встановлять у нових місцях, а чотири прилади відновлять роботу.

В Одеській області нових пристроїв для фіксації швидкості вводиться найбільше в країні: вісім. І найбільше таких камер з’явиться на міжнародній трасі Одеса – Рені:

125 км+949 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені); 190 км+050 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Одеса); 229 км+530 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені); 237 км+550 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені); 271 км+315 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Одеса); 39 км+423 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені); 17 км+125 автодороги М-28 (напрямок спрямування приладу м. Одеса); 16 км+729 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу с. Маяки).

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