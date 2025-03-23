Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, загалом на автошляхах країни запрацюють ще 40 таких комплексів. З них 36 встановлять у нових місцях, а чотири прилади відновлять роботу.
В Одеській області нових пристроїв для фіксації швидкості вводиться найбільше в країні: вісім. І найбільше таких камер з’явиться на міжнародній трасі Одеса – Рені:
- 125 км+949 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені);
- 190 км+050 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Одеса);
- 229 км+530 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені);
- 237 км+550 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені);
- 271 км+315 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Одеса);
- 39 км+423 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені);
- 17 км+125 автодороги М-28 (напрямок спрямування приладу м. Одеса);
- 16 км+729 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу с. Маяки).
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