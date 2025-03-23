Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, всего на автодорогах страны заработают еще 40 таких комплексов. Из них 36 установят в новых местах, а четыре прибора возобновят работу.
В Одесской области новых устройств фиксации скорости вводится больше всего в стране: восемь. И больше всего таких камер появится на международной трассе Одесса – Рени:
- 125 км+949 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени);
- 190 км+050 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Одесса);
- 229 км+530 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени);
- 237 км+550 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени);
- 271 км+315 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Одесса);
- 39 км+423 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени);
- 17 км+125 автодороги М-28 (направление направления прибора г. Одесса);
- 16 км+729 автодороги М-15 (направление направления прибора с. Маяки).
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