В Одесской области погут появиться платные дороги

В Одесской области и еще ряде регионов Украины могут появиться бесплатные дороги. Однако функционировать они начнут минимум через 5 лет.
Об этом рассказал народный депутат Владимир Крейденко в эфире телеканала «Киев 24».
По его словам, рассматривается возможность построить новые платные дороги в Одесской, Днепропетровской, Киевской, Львовской и Полтавской областях. Сейчас представители исполнительной власти и европейские консультанты измеряют интенсивность дорожного движения на перспективных направлениях.
Владимир Крейденко отметил, что для окупаемости по такой дороге должны проезжать не менее 18 тысяч автомобилей в сутки.
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Платные дороги — требование ЕС
В Украине планируют реформировать транспортную инфраструктуру, чтобы приспособить ее к требованиям Европейского Союза. Рано или поздно платные дороги в Украине все равно будут. Об этом заявил заместитель министра развития громад и территорий Сергей Деркач во время встречи с представителями «Европейской Бизнес Ассоциации».
Однако для того, чтобы запустить механизм платных дорог, сначала нужно провести анализ интенсивности движения. Сейчас такой анализ проводят по 6 дорогам.
Кроме того Украина должна подготовить соответствующее законодательство, чтобы европейские инвесторы смогли при желании прийти и строить качественные платные трассы.
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По словам Деркача, в правительстве уже наработали такой законопроект и сейчас работают над его воплощением. Украина также ведет переговоры с инвесторами и Европейским инвестиционным банком.
Напомним, в Болградском районе за счет местного бюджета отремонтируют дорогу между селами Виноградовка и Владичень, которая стала практически непроездной.