В Одесской области погут появиться платные дороги

Об этом рассказал народный депутат Владимир Крейденко в эфире телеканала «Киев 24».

По его словам, рассматривается возможность построить новые платные дороги в Одесской, Днепропетровской, Киевской, Львовской и Полтавской областях. Сейчас представители исполнительной власти и европейские консультанты измеряют интенсивность дорожного движения на перспективных направлениях.

Владимир Крейденко отметил, что для окупаемости по такой дороге должны проезжать не менее 18 тысяч автомобилей в сутки.

Платные дороги — требование ЕС

В Украине планируют реформировать транспортную инфраструктуру, чтобы приспособить ее к требованиям Европейского Союза. Рано или поздно платные дороги в Украине все равно будут. Об этом заявил заместитель министра развития громад и территорий Сергей Деркач во время встречи с представителями «Европейской Бизнес Ассоциации».

Однако для того, чтобы запустить механизм платных дорог, сначала нужно провести анализ интенсивности движения. Сейчас такой анализ проводят по 6 дорогам.

Кроме того Украина должна подготовить соответствующее законодательство, чтобы европейские инвесторы смогли при желании прийти и строить качественные платные трассы.

По словам Деркача, в правительстве уже наработали такой законопроект и сейчас работают над его воплощением. Украина также ведет переговоры с инвесторами и Европейским инвестиционным банком.

Напомним, в Болградском районе за счет местного бюджета отремонтируют дорогу между селами Виноградовка и Владичень, которая стала практически непроездной.