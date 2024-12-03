Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области погут появиться платные дороги

В Одесской области погут появиться платные дороги

В Одесской области и еще ряде регионов Украины могут появиться бесплатные дороги. Однако функционировать они начнут минимум через 5 лет.

Об этом рассказал народный депутат Владимир Крейденко в эфире телеканала «Киев 24».

По его словам, рассматривается возможность построить новые платные дороги в Одесской, Днепропетровской, Киевской, Львовской и Полтавской областях. Сейчас представители исполнительной власти и европейские консультанты измеряют интенсивность дорожного движения на перспективных направлениях.

Владимир Крейденко отметил, что для окупаемости по такой дороге должны проезжать не менее 18 тысяч автомобилей в сутки.

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Платные дороги — требование ЕС

В Украине планируют реформировать транспортную инфраструктуру, чтобы приспособить ее к требованиям Европейского Союза. Рано или поздно платные дороги в Украине все равно будут. Об этом заявил заместитель министра развития громад и территорий Сергей Деркач во время встречи с представителями «Европейской Бизнес Ассоциации».

Однако для того, чтобы запустить механизм платных дорог, сначала нужно провести анализ интенсивности движения. Сейчас такой анализ проводят по 6 дорогам.

Кроме того Украина должна подготовить соответствующее законодательство, чтобы европейские инвесторы смогли при желании прийти и строить качественные платные трассы.

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По словам Деркача, в правительстве уже наработали такой законопроект и сейчас работают над его воплощением. Украина также ведет переговоры с инвесторами и Европейским инвестиционным банком.

Напомним, в Болградском районе за счет местного бюджета отремонтируют дорогу между селами Виноградовка и Владичень, которая стала практически непроездной.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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