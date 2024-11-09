Де можуть отримати допомогу одесити, чиї будинки постраждали від нічної атаки

Про це повідомляє Телеграм-канал одеської мерії “Одеса Офіційно”.

Штаб працює за адресою: вул. Овідіопольська дорога, 3. Тут працівники районних адміністрацій разом з іншими комунальними службами на місці приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги, а також надають консультації щодо пакету документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги.

Штаб працюватиме сьогодні протягом дня.

Крім того, мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Хаджибейської районної адміністрації за адресою: вул. Є. Танцюри (вул. Генерала Петрова), 22 з 08:30 до 17:00 (в робочі дні).

Телефон для довідок: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 9 листопада, збройні сили росії здійснили масовану атаку за допомогою ударних дронів по Одесі та передмісті. Один з безпілотників влучив у житловий комплекс. На місці почалася пожежа, спалахнули квартири одеситів та автомобілі у дворі.

Крім того, внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок, де також почалася пожежа. Загинула жінка, а її чоловік та 16-річний син перебувають у лікарні у стані середнього ступеня тяжкості.

Загалом, за даними ОВА, було пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та десятки приватних автомобілів. Постраждали 13 людей, серед них двоє дітей 2020 та 2008 років народження. Вісім постраждалих було госпіталізовано.