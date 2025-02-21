Одесский пляж зимой, волнорез

Прогноз погоди в Одесі на 22 лютого

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Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-8°C морозу, вдень 1-3°C морозу.

Прогноз погоди в Одеській області на 22 лютого

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-13°C морозу, вдень від 4°C морозу до 1°C тепла.

На автошляхах області видимість добра.

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