Прогноз погоди в Одесі на 22 лютого
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 6-8°C морозу, вдень 1-3°C морозу.
Прогноз погоди в Одеській області на 22 лютого
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-13°C морозу, вдень від 4°C морозу до 1°C тепла.
На автошляхах області видимість добра.
Вибір редакції
- Півсторіччя листування: неймовірна історія дружби між Рені та Бухарестом
- «Укрзалізниця» дарує подарунки: подробиці нової програми лояльності
- Ціни на Привозі 21 лютого: чому цибуля така холодна?