Лук на Привозе

Як зігріти цибулю?

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Чоловік не в настрої перебирає цибулю.

Продавчиня:

– І довго ще ви будете її мацати?

– А чого вона в вас така холодна?

Продавчиня не чекала на таке, мовчить здивовано.

Інший покупець:

– Зима на дворі. Тому й холодна.

– Та вона якась ну дуже вже холодна.

Продавчиня:

– Ну то я її вам зараз зігрію!

– Дійсно? А як?

– Я вам її зараз так зігрію, що та цибуля стане гарячою…

Люди чують це – сміються. Чоловік не в настрої цей жарт не оцінив. Пішов собі шукати іншу цибулю – мабуть, теплу.

Привоз, цены на овощи

Ну а що ж з цінами на холодну цибулю і все інше?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 30-40 грн;
  • цибуля – 25-40 грн;
  • помідори – 60-100 грн;
  • буряк – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 90-130 грн;
  • солодкий перець – 60-100 грн;
  • баклажани – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (є і по 100-110 грн);
  • часник – 100-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • зелень у пучках – від 15-25 грн.

Овощи на Привозе

 

Читайте також: Одеський гумор: почому зелень на Привозі

Одесский Привоз, овощные ряды

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

Фрукты на Привозе

  • яблука – 30-50 грн;
  • груші – 50-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарини – 50-90 грн;
  • апельсини – 50-90 грн.

Покупательница на Привозе

Одесский Привоз: цены на фрукты

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

Цены на яйца в феврале, Одесса

  • яйця (десяток) – 48-90 грн;
  • бринза – 190-300 грн;
  • сир – 80-150 грн.

Творог и брынза на Привозе

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Сало на Привозе

Свинина

  • задня частина – 160-170 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Привоз, цены на сало

Одесский Привоз: мясной корпус

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Рыба на Привозе

  • товстолобик – 50-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-180 грн;
  • короп – 70-120 грн.

Привоз, цены на рыбу

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі 14 лютого: «І чого воно все дорожчає та дорожчає?»

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