Як зігріти цибулю?

Чоловік не в настрої перебирає цибулю.

Продавчиня:

– І довго ще ви будете її мацати?

– А чого вона в вас така холодна?

Продавчиня не чекала на таке, мовчить здивовано.

Інший покупець:

– Зима на дворі. Тому й холодна.

– Та вона якась ну дуже вже холодна.

Продавчиня:

– Ну то я її вам зараз зігрію!

– Дійсно? А як?

– Я вам її зараз так зігрію, що та цибуля стане гарячою…

Люди чують це – сміються. Чоловік не в настрої цей жарт не оцінив. Пішов собі шукати іншу цибулю – мабуть, теплу.

Ну а що ж з цінами на холодну цибулю і все інше?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 30-40 грн;

цибуля – 25-40 грн;

помідори – 60-100 грн;

буряк – 30-40 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огірки – 90-130 грн;

солодкий перець – 60-100 грн;

баклажани – 50-80 грн;

капуста – 60-80 грн; (є і по 100-110 грн);

часник – 100-140 грн;

морква – 30-40 грн;

зелень у пучках – від 15-25 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 30-50 грн;

груші – 50-110 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 80-100 грн;

лимони – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

виноград – 70-120 грн;

хурма – 90-180 грн;

мандарини – 50-90 грн;

апельсини – 50-90 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 48-90 грн;

бринза – 190-300 грн;

сир – 80-150 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-260 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-170 грн;

шия – 200-220 грн;

лопатка – 130-150 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 50-100 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-180 грн;

короп – 70-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі 14 лютого: «І чого воно все дорожчає та дорожчає?»

Фото авторки