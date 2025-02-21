Як зігріти цибулю?
Чоловік не в настрої перебирає цибулю.
Продавчиня:
– І довго ще ви будете її мацати?
– А чого вона в вас така холодна?
Продавчиня не чекала на таке, мовчить здивовано.
Інший покупець:
– Зима на дворі. Тому й холодна.
– Та вона якась ну дуже вже холодна.
Продавчиня:
– Ну то я її вам зараз зігрію!
– Дійсно? А як?
– Я вам її зараз так зігрію, що та цибуля стане гарячою…
Люди чують це – сміються. Чоловік не в настрої цей жарт не оцінив. Пішов собі шукати іншу цибулю – мабуть, теплу.
Ну а що ж з цінами на холодну цибулю і все інше?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 30-40 грн;
- цибуля – 25-40 грн;
- помідори – 60-100 грн;
- буряк – 30-40 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огірки – 90-130 грн;
- солодкий перець – 60-100 грн;
- баклажани – 50-80 грн;
- капуста – 60-80 грн; (є і по 100-110 грн);
- часник – 100-140 грн;
- морква – 30-40 грн;
- зелень у пучках – від 15-25 грн.
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Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 30-50 грн;
- груші – 50-110 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 80-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарини – 50-90 грн;
- апельсини – 50-90 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 48-90 грн;
- бринза – 190-300 грн;
- сир – 80-150 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-170 грн;
- шия – 200-220 грн;
- лопатка – 130-150 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 50-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-180 грн;
- короп – 70-120 грн.
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