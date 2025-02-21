Одесский пляж зимой, волнорез

Прогноз погоды в Одессе на 22 февраля

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Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-8°C мороза, днем 1-3°C мороза.

Прогноз погоды в Одесской области на 22 февраля

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-13°C мороза, днем от 4°C мороза до 1°C тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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