Прогноз погоды в Одессе на 22 февраля
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-8°C мороза, днем 1-3°C мороза.
Прогноз погоды в Одесской области на 22 февраля
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-13°C мороза, днем от 4°C мороза до 1°C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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