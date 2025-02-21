В чому полягає оновлення?

«Укрзалізниця» оновила програму лояльності. За кожну купівлю залізничних квитків пасажири та клієнти отримують «обіймашки» – спеціальні бали застосунку. Накопичені бонуси можна витратити на квитки або обміняти на подарунки, знижки та інші приємні пропозиції.

Нагадаємо, що програма лояльності – це система, яка дозволяє клієнтам отримувати бонуси або винагороди за покупки та використання послуг компанії.

Як користуватися програмою

1. Завантажте застосунок «Укрзалізниця».

2. Пройдіть авторизацію, вказавши номер телефону.

3. Вкажіть своє ім’я, прізвище та отримайте перші 100 «обіймашок».

4. Далі бонуси будуть нараховуватися за кожну купівлю квитків.

Певну суму «обіймашок» можна обміняти на нові квитки, знижки на послуги, навчальні курси, книги, сертифікати на товари, знижки на техніку та багато іншого.

Щоб переглянути накопичені бонуси та обміняти їх, зайдіть в розділ «Профіль» → «Залізні пропозиції». Далі обирайте пропозицію, що зацікавила, та витрачайте бонуси.

За активні поїздки ви також можете отримувати винагороди у розділі «Залізні друзі». Розмір винагороди залежить від кількості накопичених «обіймашок».

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