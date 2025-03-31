Прогноз погоды в Одессе на 1 апреля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-10°C тепла, днем 13-15°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 1 апреля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10°C тепла, днем 13-18°C.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Выбор редакции
- Скидки на лекарства: миф или реальность? Проверяем одесские аптеки
- Как «паучихи» из Одесской области плетут ловушки для шахедов
- Цены на Новом базаре в Одессе весной: драгоценная редиска, самые вкусные кальмары (фоторепортаж)