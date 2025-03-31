Фото дня в Одессе: клумба

Прогноз погоды в Одессе на 1 апреля

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Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-10°C тепла, днем 13-15°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 1 апреля

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°C тепла, днем 13-18°C.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

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