Одеситка Даяна Ястремська здолала першу суперницю на Олімпіаді-2024

Одеситка Даяна Ястремська здолала першу суперницю на Олімпіаді-2024

Одеська тенісистка Даяна Ястремська успішно стартувала на олімпійському тенісному турнірі в Парижі, перемігши в першому раунді бразилійку Лауру Пігоссі.

У неділю, 28-го липня, дві одеситки подолали перше коло тенісного олімпійського турніру в Парижі – Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

Даяна Ястремська в 1/32 фіналу здолала Лауру Пігоссі (Бразилія, WTA 110) за 2 години і виборола путівку в 1/16 фіналу.

теннис

Ястремська стала третьою тенісисткою з України, яка вийшла у 2-й раунд на Олімпіаді. Раніше до 1/16 фіналу Ігор пробилися Еліна Світоліна та Марта Костюк, а Ангеліна Калініна відмовилася від участі через хворобу.

У наступному колі Даяна зустрінеться з колумбійкою Камілою Осоріо Серрано. Матч попередньо відбудеться 29 липня.

Зазначимо, Даяна Ястремська вдруге в кар’єрі бере участь на Олімпіаді. На Іграх 2020 у Токіо українка поступилася Лейлі Фернандес уже на старті змагань.

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