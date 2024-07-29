Одеситка Даяна Ястремська здолала першу суперницю на Олімпіаді-2024

У неділю, 28-го липня, дві одеситки подолали перше коло тенісного олімпійського турніру в Парижі – Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

Даяна Ястремська в 1/32 фіналу здолала Лауру Пігоссі (Бразилія, WTA 110) за 2 години і виборола путівку в 1/16 фіналу.

Ястремська стала третьою тенісисткою з України, яка вийшла у 2-й раунд на Олімпіаді. Раніше до 1/16 фіналу Ігор пробилися Еліна Світоліна та Марта Костюк, а Ангеліна Калініна відмовилася від участі через хворобу.

У наступному колі Даяна зустрінеться з колумбійкою Камілою Осоріо Серрано. Матч попередньо відбудеться 29 липня.

Зазначимо, Даяна Ястремська вдруге в кар’єрі бере участь на Олімпіаді. На Іграх 2020 у Токіо українка поступилася Лейлі Фернандес уже на старті змагань.

Ви також можете дізнатися: Олімпійська гордість Одеси: хто з одеситів виборов медалі на Олімпіадах