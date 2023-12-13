Скільки українців залишиться до 2030 року: прогноз демографа

Такий прогноз озвучив демограф, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.Птухи НАН України Олексій Позняк.

За його словами, така кількість населення дозволить країні нормально функціонувати та розвиватися, але є певна умова: ефективна міграційна політика.

«Швидше за все, населення України наближатиметься до 30 мільйонів. І це за умови, якщо буде найефективніша міграційна політика. Тоді можна буде на цьому рівні більш менш стабілізуватися»,

– цитує Позняка «РБК-Україна».

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При цьому експерт впевнений, що це аж ніяк не песимістичний, а «менш-менш нормальний» сценарій, і позначка в 30 мільйонів не є критичною, при тому, що частина прикордонних з державою-агресором територій все одно залишатиметься неспокійною і не дуже населеною зоною.

«Звичайно, і тут потрібно підтримувати якусь кількість населення, але висока щільність заселення цих територій може бути просто небезпечною для людей.

Відповідно, за таких умов 30 мільйонів населення буде достатньо для підтримки заселеності у всіх регіонах»,

– упевнений учений.

При цьому він зазначив, що мінімальною кількістю населення, яка вже може бути критичною для функціонування держави, є позначка 20 мільйонів.

На початок 2022 року населення України перевищувало 37 мільйонів осіб. За даними Українського інституту майбутнього, станом на початок травня 2023 року постійне населення України становило 29 мільйонів осіб.

Нагадаємо, ще до війни експерти Міжнародного валютного фонду припускали, що до 2026 року населення України скоротиться на 1 мільйон людей, і тенденція до скорочення збережеться.