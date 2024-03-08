Новое укрытие в Одессе во время тревоги оказалось закрытым: комментарий мэрии

Вечером, 7 марта, в сети распространяется видео, где мужчина во время вражеской атаки на Одессу пытается зайти в укрытие, но оно закрыто.

Мэрия Одессы опубликовала график роботы установленных вчера утром, 7 марта, мобильных укрытий на конечных остановках: не все укрытия будут работать круглосуточно.

Сейчас круглосуточно работают только 2 укрытия на ул. Королева и улице Химической. Другие укрытия работают только во время работы диспетчерских пунктов, то есть с 06:00 до 23:00.

«Вопрос круглосуточной работы прорабатывается» — сообщили в мэрии.

Отметим, что сообщение о графике работы укрытий появилось в ТГ канале горсовета в 23:49, в разгар тревоги. А днём, когда убежища с помпой представляли, о нем и речи не шло. А на официальном сайте мэрии этой информации нет до сих пор.

Ранее атака дронами по Одессе в ночь на 2 марта закончилась трагедией: в результате удара беспилотника в жилую многоэтажку на поселке Котовского погибли 12 человек, в том числе 5 детей, самому младшему из которых было 4 месяца, а самому старшему – 9 лет.