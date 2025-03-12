Як пише видання «Юг.Сьогодні», дозволи на вилов риби сьогодні видають із великими труднощами.

Як розповіла журналістам директор заводу у Вилковому Ольга Бєлова, їй його не дали, мотивуючи відмову відкритим на неї кримінальним провадженням. Однак жінка запевняє: провадження було не проти неї чи підприємства, а проти окремого рибалки. За її словами, вона витратила 170 тисяч гривень на лот з вилову риби, але через відсутність дозволу не може займатися промислом, через це страждають і 32 працівники її заводу.

Варто зазначити, що більша частина чорноморської дунайки на ринку зараз торішня – вона досить добре зберігається у морозильних камерах. Однак нової майже немає, оскільки популяція цього виду стрімко скоротилася.

«Є таке, що виходять по два-три човни, ловлять по кілька рибин. Тому вона періодично десь з’являється. Ну це взагалі нічого. Задля того, щоб упіймати дві-три оселедці, підприємству нерентабельно випускати човен. Пальне, час… і все це заради кілограма риби. Воно того не варте. Це збитки», — пояснює Ольга Бєлова.

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