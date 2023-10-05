Чиновник на Одещині вкрав гроші, виділені іноземною державою

Посадовець привласнив грантові кошти, виділені Румунією на управлінські послуги по реалізації спільного проєкту щодо реконструкції каналізаційних мереж та влаштування резервного трубопроводу в Ізмаїлі.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
Правоохоронці встановили, що 42-річний держслужбовець Ізмаїльської міської ради, який був призначений менеджером проєкту, розробив та впродовж чотирьох років реалізував злочинний план щодо заволодіння грантовими коштами.
Як повідомили в поліції, для привласнення іноземних коштів зловмисник використав приватну фірму, яку сам заснував 10 років тому, а потім передав на правах власності іншій підконтрольній йому особі.
Це підприємство в ході реалізації міжнародної програми повинно було надавати управлінські послуги – координацію проєкту, складання звітів про хід виконаних робіт, розробку плану моніторингу проєкту та його реалізації, розробку плану з управління ризиками, –
розказали в поліції.
Починаючи з 2019 року, на підприємстві складали неправдиві акти про нібито надані послуги з управління державним проєктом. А сам фігурант, як офіційний менеджер від органів місцевої влади, затверджував фіктивні документи.
Протягом чотирьох років на свій рахунок фірма отримала 7 мільйонів 200 тисяч гривень за послуги, які насправді не надавались.
Наразі слідчі клопочуть про обрання запобіжного заходу для підозрюваного у вигляді тримання під вартою.
За вчинений злочин посадовцю загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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