Чиновник на Одещині вкрав гроші, виділені іноземною державою

Посадовець привласнив грантові кошти, виділені Румунією на управлінські послуги по реалізації спільного проєкту щодо реконструкції каналізаційних мереж та влаштування резервного трубопроводу в Ізмаїлі.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Правоохоронці встановили, що 42-річний держслужбовець Ізмаїльської міської ради, який був призначений менеджером проєкту, розробив та впродовж чотирьох років реалізував злочинний план щодо заволодіння грантовими коштами.

Як повідомили в поліції, для привласнення іноземних коштів зловмисник використав приватну фірму, яку сам заснував 10 років тому, а потім передав на правах власності іншій підконтрольній йому особі.

Це підприємство в ході реалізації міжнародної програми повинно було надавати управлінські послуги – координацію проєкту, складання звітів про хід виконаних робіт, розробку плану моніторингу проєкту та його реалізації, розробку плану з управління ризиками, –

розказали в поліції.

Починаючи з 2019 року, на підприємстві складали неправдиві акти про нібито надані послуги з управління державним проєктом. А сам фігурант, як офіційний менеджер від органів місцевої влади, затверджував фіктивні документи.

Протягом чотирьох років на свій рахунок фірма отримала 7 мільйонів 200 тисяч гривень за послуги, які насправді не надавались.

Наразі слідчі клопочуть про обрання запобіжного заходу для підозрюваного у вигляді тримання під вартою.

За вчинений злочин посадовцю загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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