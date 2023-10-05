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Чиновник на Одещині вкрав гроші, виділені іноземною державою

Чиновник на Одещині вкрав гроші, виділені іноземною державою

Посадовець привласнив грантові кошти, виділені Румунією на управлінські послуги по реалізації спільного проєкту щодо реконструкції каналізаційних мереж та влаштування резервного трубопроводу в Ізмаїлі. 

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Правоохоронці встановили, що 42-річний держслужбовець Ізмаїльської міської ради, який був призначений менеджером проєкту, розробив та впродовж чотирьох років реалізував злочинний план щодо заволодіння грантовими коштами. 

Як повідомили в поліції, для привласнення іноземних коштів зловмисник використав приватну фірму, яку сам заснував 10 років тому, а потім передав на правах власності іншій підконтрольній йому особі. 

Це підприємство в ході реалізації міжнародної програми повинно було надавати управлінські послуги – координацію проєкту, складання звітів про хід виконаних робіт, розробку плану моніторингу проєкту та його реалізації, розробку плану з управління ризиками, –

розказали в поліції.

Починаючи з 2019 року, на підприємстві складали неправдиві акти про нібито надані послуги з управління державним проєктом. А сам фігурант, як офіційний менеджер від органів місцевої влади, затверджував фіктивні документи. 

Протягом чотирьох років на свій рахунок фірма отримала 7 мільйонів 200 тисяч гривень за послуги, які насправді не надавались.

Наразі слідчі клопочуть про обрання запобіжного заходу для підозрюваного у вигляді тримання під вартою.

За вчинений злочин посадовцю загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох  років.

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