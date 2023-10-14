Одеська область: у річці Барабой потонула жінка, а в порту Рені – чоловік

Як повідомляє обласне управління ДСНС, тіло жінки рятувальники дістали з річки Барабой у селі Доброолександрівка Дальницької ОТГ. Труп знайшли за 5 метрів від берега. Особа загиблої та причина її смерті встановлюються.

У той же час, як повідомляє Телеграм-канал “Одеса INFO”, посилаючись на інформацію капітана одного з торгових суден, у порту Рені виявили труп чоловіка середнього віку. Офіційна інформація про те, що сталося, поки не надходила.

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