На Одещині дорожній робітник підібрав на узбіччі пакет: пролунав вибух

Попередньо, при прибиранні дороги Сарата – Арциз працівник комунального підприємства знайшов пакет із трьома запалами від гранат. Один із них вибухнув у руках чоловіка.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Потерпілого доправили до місцевої лікарні з множинними травмами верхньої кінцівки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та фахівці-вибухотехніки з місцевої поліції.

Вони виявили і вилучили два запали від гранат і фрагменти запалення, що здетонував. Усі ці елементи зброї будуть спрямовані на експертне дослідження.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Швидше за все, буде відкрито кримінальну справу за статтею 263 Кримінального кодексу України: “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами”.

Як поводитися, якщо виявили підозрілий предмет

У разі виявлення потенційно вибухонебезпечного предмета

ЗАБОРОНЕНО:

наближатися до виявленого предмета;

пересувати його або брати до рук;

розряджати, кидати, вдаряти по ньому;

розпалювати поруч багаття або кидати в нього предмет, приносити предмет додому, до навчального приміщення, інших багатолюдних місць.

Що робити під час перебування вибухонебезпечного предмета або пристрою:

негайно (з безпечного місця) повідомте про це Службу порятунку (тел. 101), поліцію (тел. 102);

не підходьте до предмета, не торкайтеся і не пересувайте його, не допускайте поруч із знахідкою інших людей;

припиніть усі види робіт у районі виявлення вибухонебезпечного предмета;

не використовуйте засоби радіозв’язку, мобільні телефони (вони можуть спровокувати вибух), дочекайтеся прибуття фахівців, вкажіть місце знахідки та повідомте час його виявлення.