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Чи вщухне магнітна буря сьогодні, 13 жовтня

Чи вщухне магнітна буря сьогодні, 13 жовтня

Сьогодні, у неділю, 13 жовтня 2024 року, на Землі істотних магнітних бур не очікується. Такий прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

А в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують «окремі періоди підвищеної геомагнітної активності».

Тим не менш, можна з упевненістю сказати, що пік недавньої потужної магнітної бурі пройдено.

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Як очікується, слабка магнітна буря можлива 17 жовтня.

Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Як пережити дні магнітних бур

Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять:

  • заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є все ліки від загострення хронічних захворювань;
  • пам’ятати про здоровий спосіб життя: гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;
  • повноцінно відпочивати та спати вночі (для дорослих людей це близько 8 годин на добу);
  • пити негазовану воду, трав’яний чай, тимчасово відмовитися від кави та алкоголю.
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