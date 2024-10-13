Чи вщухне магнітна буря сьогодні, 13 жовтня

А в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують «окремі періоди підвищеної геомагнітної активності».

Тим не менш, можна з упевненістю сказати, що пік недавньої потужної магнітної бурі пройдено.

Як очікується, слабка магнітна буря можлива 17 жовтня.

Що таке магнітні бурі

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Як пережити дні магнітних бур

Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять: