Чи вщухне магнітна буря сьогодні, 13 жовтня

Сьогодні, у неділю, 13 жовтня 2024 року, на Землі істотних магнітних бур не очікується. Такий прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
А в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують «окремі періоди підвищеної геомагнітної активності».
Тим не менш, можна з упевненістю сказати, що пік недавньої потужної магнітної бурі пройдено.
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Як очікується, слабка магнітна буря можлива 17 жовтня.
Що таке магнітні бурі
Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.
Як пережити дні магнітних бур
Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять:
- заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є все ліки від загострення хронічних захворювань;
- пам’ятати про здоровий спосіб життя: гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;
- повноцінно відпочивати та спати вночі (для дорослих людей це близько 8 годин на добу);
- пити негазовану воду, трав’яний чай, тимчасово відмовитися від кави та алкоголю.