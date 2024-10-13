Утихнет ли магнитная буря сегодня, 13 октября

Сегодня, в воскресенье, 13 октября 2024 года, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается. Таков прогноз Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на сегодняшний день «отдельные периоды повышенной геомагнитной активности».
Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что пик недавней мощной магнитной бури пройден.
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Как ожидается, слабая магнитная буря возможна 17 октября.
Что такое магнитные бури
Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.
Как пережить дни магнитных бурь
Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:
- заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
- помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
- полноценно отдыхать и спать ночью (для взрослых людей это около 8 часов в сутки);
- пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.