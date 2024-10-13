Утихнет ли магнитная буря сегодня, 13 октября

А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на сегодняшний день «отдельные периоды повышенной геомагнитной активности».

Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что пик недавней мощной магнитной бури пройден.

Как ожидается, слабая магнитная буря возможна 17 октября.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Как пережить дни магнитных бурь

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют: