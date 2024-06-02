Чи відключатимуть в Одесі світло 3 червня?

Чи відключатимуть в Одесі світло 3 червня?

Завтра, у понеділок, 3 червня 2024 року, протягом доби по всій Україні для кожної області діятимуть ліміти на споживання електроенергії, інформує НЕК «Укренерго».

У зв’язку з цим в Одесі та Одеській області (у разі перевищення виданих лімітів) можливі стабілізаційні відключення світла згідно з погодинними графіками протягом усього дня.

Дані обмеження стосуються як промислових, так і побутових споживачів. Водночас, об’єкти критичної інфраструктури відключати не планується.

Графіки відключень можна переглянути на сайті ДТЕК «Одеські електромережі» у розділі «Відсутня електроенергія».

Нагадаємо, сьогодні вранці, 2 червня, на Одещині було введено екстренні відключення світла, але вже після 12:00 у ДТЕК заявили про повернення стабілізаційних графіків в період з 18:00 до 24:00.

Нагадаємо, стабілізаційні відключення світла в Україні були відновлені з початку літа для збереження енергетичної системи країни, оскільки через атаки росіян на енергооб’єкти, що відновилися, було зруйновано 80% теплової та гідрогенерації, а електроенергії, що виробляється та імпортується Україною, не завжди вистачає, чому й виникає дефіцит. Стабілізаційні відключення вводяться для позбавлення енергосистеми масштабних аварій.

Ви також можете дізнатися: Чи відключатимуть світло після підвищення тарифів – що чекає на споживачів.

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