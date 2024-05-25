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Чи будуть відключати світло після підвищення тарифів — що чекає на споживачів

Чи будуть відключати світло після підвищення тарифів — що чекає на споживачів

З червня в Україні очікується підвищення тарифів на електроенергію. Однак це не вплине на планові відключення електроенергії — світло все одно будуть вимикати.

Про це повідомив експерт у галузі енергетики Адріан Прокіп. З 1 червня тарифи на електроенергію можуть зрости: замість нинішніх 2,64 грн за кВт*год, влітку ціна може становити 3,5 – 4 грн/кВт-година.

Представники Міністерства енергетики України пояснили, що підвищення тарифу зумовлене частими обстрілами російськими військами енергетичних об’єктів на території України, для відновлення яких потрібні значні кошти.

У зв’язку з обстрілами в Україні також відновили планові графіки відключення електроенергії. Однак збільшення тарифів не вирішить цю проблему.

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Адріан Прокіп наголошує, що після перегляду тарифів відключення не зникнуть, адже за останні два місяці втрачено понад 9 тисяч мегават потужностей, що становить більше половини зимового споживання в Україні. Тому відключення триватимуть багато місяців, рік або й два, з можливими перервами під час помірної погоди та зниженого споживання.

«Нове покоління енергетичних потужностей не збудується за місяць чи півроку. Враховуючи обсяги втрат через обстріли, будівництво потребує значних ресурсів і часу. Тож всі, хто вважає відключення просто засобом для підвищення тарифів, можуть розслабитися. Відключень не уникнути. А ось як довго ми зможемо триматися зі збитковим тарифом — невідомо», – зазначає експерт.

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