Як відключатимуть світло в Одесі 2 червня

Як відключатимуть світло в Одесі 2 червня

Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», з ночі 2 червня 2024 року в Одесі та Одеській області діють ліміти на споживання електроенергії. Обмеження діятимуть і ввечері в неділю, інформує компанія-регулятор.

За даними Укренерго, сьогодні обмеження як для промислових, так і для побутових споживачів діятимуть у всіх регіонах України з 19:00 (за повідомленням ДПЕК – з 18:00) до 24:00 години. Тобто у разі перевищення лімітів енергоспоживання у вказаний період часу застосовуватимуться графіки відключення світла.

При цьому енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

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Нагадаємо, в ніч на суботу, 1 червня 2024 року, російські терористи провели вже шосту за останні 2,5 місяці масовану атаку на українські теплоелектростанції. Внаслідок серйозного пошкодження обладнання двох ТЕС.

Також повідомлялося, що з 1 червня з метою збереження енергетичної системи України по всій країні відновилися стабілізаційні відключення світла.

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