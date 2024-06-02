Як відключатимуть світло в Одесі 2 червня

Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», з ночі 2 червня 2024 року в Одесі та Одеській області діють ліміти на споживання електроенергії. Обмеження діятимуть і ввечері в неділю, інформує компанія-регулятор.
За даними Укренерго, сьогодні обмеження як для промислових, так і для побутових споживачів діятимуть у всіх регіонах України з 19:00 (за повідомленням ДПЕК – з 18:00) до 24:00 години. Тобто у разі перевищення лімітів енергоспоживання у вказаний період часу застосовуватимуться графіки відключення світла.
При цьому енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
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Нагадаємо, в ніч на суботу, 1 червня 2024 року, російські терористи провели вже шосту за останні 2,5 місяці масовану атаку на українські теплоелектростанції. Внаслідок серйозного пошкодження обладнання двох ТЕС.
Також повідомлялося, що з 1 червня з метою збереження енергетичної системи України по всій країні відновилися стабілізаційні відключення світла.