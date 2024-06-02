Як відключатимуть світло в Одесі 2 червня

За даними Укренерго, сьогодні обмеження як для промислових, так і для побутових споживачів діятимуть у всіх регіонах України з 19:00 (за повідомленням ДПЕК – з 18:00) до 24:00 години. Тобто у разі перевищення лімітів енергоспоживання у вказаний період часу застосовуватимуться графіки відключення світла.

При цьому енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 1 червня 2024 року, російські терористи провели вже шосту за останні 2,5 місяці масовану атаку на українські теплоелектростанції. Внаслідок серйозного пошкодження обладнання двох ТЕС.

Також повідомлялося, що з 1 червня з метою збереження енергетичної системи України по всій країні відновилися стабілізаційні відключення світла.