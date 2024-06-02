Будут ли отключать в Одессе свет 3 июня?

Будут ли отключать в Одессе свет 3 июня?

Завтра, в понедельник, 3 июня 2024 года, в течение суток по всей Украине, для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии, информирует НЭК «Укрэнерго».

В этой связи в Одессе и Одесской области (в случае превышения выданных лимитов) возможны стабилизационные отключения света согласно почасовым графикам в течение всего дня.

Данные ограничения касаются как промышленных, так и бытовых потребителей. В то же время объекты критической инфраструктуры отключать не планируется.

Графики отключений можно посмотреть на сайте ДТЭК «Одесские электросети» в разделе «Отсутствует электроэнергия».

Напомним, сегодня утром, 2 июня, в Одесской области были введены экстренные отключения света, но уже после 12:00 в ДТЭК заявили о возвращении стабилизационных графиков в период с 18:00 до 24:00.

Напомним, стабилизационные отключения света в Украине были возобновлены с начала лета для сохранения энергетической системы страны, поскольку из-за возобновившихся атак россиян на энергообъекты разрушено 80% тепловой и гидрогенерации, а электроэнергии, производимой и импортируемой Украиной, не всегда хватает, отчего возникает дефицит. Стабилизационные отключения вводятся для избавления энергосистемы от масштабных аварий.

Вы также можете узнать: Будут ли отключать свет после повышения тарифов – что ждет потребителей.

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