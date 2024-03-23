Чи відключатимуть світло в Одесі ввечері 23 березня?

За інформацією компанії «ДТЕК Одеські електромережі» завдяки тому, що сьогоднішній день виявився по-весняному теплим і, відповідно, зменшеному електропостачанню клієнтів, енергетикам вдалося забезпечити електрикою всіх мешканців Одеської області. Проте після останнього ворожого обстрілу ситуація в енергосистемі області залишається складною.

«Графіки стабілізаційних відключень продовжують діяти, поки енергетики проводять ремонти пошкодженого обладнання»,

– сказано у повідомленні ДТЕК.

В інших районах області обмежень немає.

Одесити та мешканці Одеського району, як і раніше, закликають споживати електроенергію розумно.

«Обмежте використання вуличного освітлення, фасадів та вивісок, не включайте одночасно всі енергоємні прилади, а користуйтеся ними по черзі. Розумне споживання допоможе енергетикам забезпечити світлом більшу кількість мешканців»,

– просять енергетики.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці через аварію на одній з високовольтних одеських підстанцій без світла залишився мікрорайон Черемушки. Але вже після полудня у ДТЕК прозвітували, що всі мешканці цього великого мікрорайону вже зі світлом.

Добу тому ситуація зі світлом в Одесі склалася критична, у зв’язку з чим було запроваджено екстрені відключення. У будинках багатьох одеситів не було світла понад 8-9 годин.

Читайте також: В Одесі економитимуть електрику: скоротять електротранспорт та освітлення вулиць.