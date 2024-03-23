Новини Одеси та Одеської області

Чи відключатимуть світло в Одесі ввечері 23 березня?

Чи відключатимуть світло в Одесі ввечері 23 березня?

Станом на вечір суботи, 23 березня 2024 року, в Одесі та Одеському районі області продовжують діяти графіки стабілізаційних відключень. Це вимушений захід після масованого обстрілу рашистами енергооб’єктів України і, зокрема, Одеської області в ніч проти 22 березня.

За інформацією компанії «ДТЕК Одеські електромережі» завдяки тому, що сьогоднішній день виявився по-весняному теплим і, відповідно, зменшеному електропостачанню клієнтів, енергетикам вдалося забезпечити електрикою всіх мешканців Одеської області. Проте після останнього ворожого обстрілу ситуація в енергосистемі області залишається складною.

«Графіки стабілізаційних відключень продовжують діяти, поки енергетики проводять ремонти пошкодженого обладнання»,

– сказано у повідомленні ДТЕК.

Читайте також: Графіки відключень світла в Одесі: як перевірити адресу та дізнатися свою групу

В інших районах області обмежень немає.

Одесити та мешканці Одеського району, як і раніше, закликають споживати електроенергію розумно.

«Обмежте використання вуличного освітлення, фасадів та вивісок, не включайте одночасно всі енергоємні прилади, а користуйтеся ними по черзі. Розумне споживання допоможе енергетикам забезпечити світлом більшу кількість мешканців»,

– просять енергетики.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці через аварію на одній з високовольтних одеських підстанцій без світла залишився мікрорайон Черемушки. Але вже після полудня у ДТЕК прозвітували, що всі мешканці цього великого мікрорайону вже зі світлом.

Добу тому ситуація зі світлом в Одесі склалася критична, у зв’язку з чим було запроваджено екстрені відключення. У будинках багатьох одеситів не було світла понад 8-9 годин.

Читайте також: В Одесі економитимуть електрику: скоротять електротранспорт та освітлення вулиць.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk