По всій Одесі екстрені відключення світла: планові графіки не діють

Про це повідомив телеграм-канал “Одеського Життя”, посилаючись на сторінку у facebook ДТЕК “Одеські електромережі”.



Енергетики розповіли, що в Одесі та Одеському районі діють екстрені відключення світла. Відключення за графіками застосовувати неможливо.

Це пов’язано з масштабними наслідками нічних ворожих обстрілів та складними пошкодженнями енергооб’єктів.

Енергетики Одещини вже працюють, щоб повернути світло до будинків українців. Однак для стабілізації енергосистеми області потрібно більше часу.

Як тільки буде можливість повернутися до нормального електропостачання, “Одеське Життя” відразу про це повідомить. Стежити за оновленнями інформації можна у телеграм-каналі та на сайті нашого видання.

Коли графіки стабілізаційних відключень почнуть діяти, як ними користуватися, ви можете дізнатися у нашій докладній інструкції – Графіки відключень світла в Одесі: як перевірити адресу та дізнатися свою групу.

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