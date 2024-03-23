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Де в Одесі немає світла 23 березня і чи діють графіки

Де в Одесі немає світла 23 березня і чи діють графіки

Сьогодні вранці, у суботу, 23 березня 2024 року, в Одесі залишився без світла великий мікрорайон – Черемушки.

Як повідомляє компанія ДТЕК, всю ніч енергетики працювали, щоб покращити ситуацію з енергопостачанням в Одесі та Одеському районі. Завдяки цьому вдалося перейти від екстрених відключень до стабілізаційним відключенням за графіком.

Але сьогодні о 10:40 ситуацію ускладнила аварія на одній із високовольтних підстанцій Одеси, через що без електропостачання тимчасово залишилися мешканці Черемушок.

«Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути харчування до будинків усіх мешканців Одеської області»,

– зазначають у ДПЕК.

У той же час енергетики разом із владою закликають розумно споживати електроенергію – обмежити використання вуличного освітлення, фасадів та вивісок, не включати одночасно всі енергоємні прилади. Це допоможе знизити навантаження на мережу, особливо в піковий годинник.

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Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу в ніч на 22 березня в Одесі та Одеському районі було пошкоджено об’єкти енергетики. У місті було введено екстрені відключення електрики та графіки не діяли.

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