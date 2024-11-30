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Відключення світла в Одесі 30 листопада: денний графік трохи змінився

Відключення світла в Одесі 30 листопада: денний графік трохи змінився

Компанія ДТЕК «Одеські електромережі» поновила графік стабілізаційних відключень світла на сьогодні, суботу, 30 листопада 2024 року. Зокрема, зміни торкнуться споживачів у 5 та 6 групах.

Оновлений графіки опубліковано на сайті ДТЕК.

Згідно з оновленою інформацією, у 5 групі світла не буде з 14:00 до 16:00 години, а не з 13:00, як повідомлялося напередодні увечері.

А у 6 групі світла не буде з 13:00 до 17:00 години, а не з 14:00, як інформували раніше.

Таким чином, сьогодні світло буде відсутнє за таким графіком:

  • 1 група: з 00:00 до 01:00 та з 15:00 до 19:00;
  • 2 група: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00;
  • 3 група: з 10:00 до 13:00 та з 18:00 до 21:00;
  • 4 група: з 12:00 до 14:00 та з 19:00 до 23:00;
  • 5 група: з 14:00 до 16:00;
  • 6 група: з 13:00 до 17:00.

Оновлений графік на 30 листопада

Читайте також: Чому постійно змінюються графіки вимкнення світла — пояснення ДТЕК.

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