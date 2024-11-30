Відключення світла в Одесі 30 листопада: денний графік трохи змінився

Оновлений графіки опубліковано на сайті ДТЕК.

Згідно з оновленою інформацією, у 5 групі світла не буде з 14:00 до 16:00 години, а не з 13:00, як повідомлялося напередодні увечері.

А у 6 групі світла не буде з 13:00 до 17:00 години, а не з 14:00, як інформували раніше.

Таким чином, сьогодні світло буде відсутнє за таким графіком:

1 група: з 00:00 до 01:00 та з 15:00 до 19:00;

2 група: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00;

3 група: з 10:00 до 13:00 та з 18:00 до 21:00;

4 група: з 12:00 до 14:00 та з 19:00 до 23:00;

5 група: з 14:00 до 16:00;

6 група: з 13:00 до 17:00.

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