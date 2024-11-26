Продолжат ли отключать свет в Одессе 27 ноября – актуальные графики

По данным НЭК «Укрэнерго», завтра будет действовать одна очередь отключения электроэнергии в период с 7:00 до 20:00 часов.

Напомним, одна очередь отключений предполагает 4 часа без света в сутки.

В то же время компания-регулятор предупреждает: в настоящее время энергетики работают над ликвидацией последствий, и в этой связи время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Помимо этого, потребителей настоятельно призывают: когда свет в домах появляется по графику, с целью экономии не включать несколько энергоемких электроприборов одновременно.

Актуальную информацию о графиках отключений в Одесском регионе вы можете узнайте на сайте «Одесской Жизни» в ее соцсетях или телеграм-канале.