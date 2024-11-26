В Одесі оновили графіки відключень світла на сьогодні

За командою Укренерго стабілізаційні відключення в Одесі та області сьогодні почнуться на годину раніше, ніж було заплановано, – з 13:00, і триватимуть до 21:00.
Про це повідомляє телеграм-канал “Одеського життя” з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.
За інформацією компанії «Укренерго», 26 листопада у деяких груп взагалі не відключатимуть світло, у когось вимкнуть тільки один раз на три години, а в четвертій групі – вимикатимуть двічі на дві та чотири години.
При цьому в компанії нагадують: час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.