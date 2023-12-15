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Через обстріл дунайських портів росію виключили з міжнародної організації

Через обстріл дунайських портів росію виключили з міжнародної організації

Росію позбавляють членства в Дунайській комісії через її ракетні та дронові удари по Нижньому Дунаю в Україні. Таке рішення комісія ухвалила на 100-му ювілейному засіданні під головуванням України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Рішення ґрунтується ще й на рішенні від 17 березня 2022 року, коли росіянам заборонили брати участь у всіх зустрічах та виключили їх зі складу секретаріату комісії.

За словами Кулеби, з організації країну-агресора зобов’язали вийти до 29 лютого 2024 року. Якщо вона цього не зробить, члени комісії не визнаватимуть своїх зобов’язань перед Росією за Бєлградською конвенцією про режим судноплавства на Дунаї.

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Дунайська комісія – це міжнародна організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї. Її підписали у Белграді 18 серпня 1948 року. Членами комісії є Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна та Хорватія.

Росія регулярно атакує українські порти Рені та Ізмаїл на Дунаї. Напередодні один із “шахедів”, запущений росіянами в ніч на 14 грудня Україною, порушив повітряний простір НАТО, впавши на території Румунії.

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