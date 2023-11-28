Через негоду в Одесі та області загинули люди

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У повідомленні йдеться, що підрозділи ДСНС залучалися до допомоги 254 рази. за час боротьби зі стихією, було відбуксовано 849 транспортних засобів, з них 24 автобуси та 17 карет швидких.

Рятувальники, поліцейські, нацгвардійці та прикордонники надали допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям.

Але сильний вітер, снігопад та невеликий мороз стали причиною смерті п’ятьох мешканців Одещини. Ще 15 людей постраждали від негоди.

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Але одеські телеграм-канали пишуть про більшу кількість загиблих людей у негоду, наразі мова йде про сімох.

За інформацією місцевих видань першими жертвами негоди стали троє безхатьків. Тіла двох чоловіків з ознаками переохолодження знайшли у Щіпному провулку та на Привокзальній площі. А на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва виявили тіло жінки. У поліції повідомили, що ознак насильницької смерті не виявлено, але остаточну причину смерті встановить експертиза. Також у поліції додали, що у загиблих не було виявлено при собі документів.

Ще тіло чоловіка виявили у Роздільнянському районі. Його тіло поряд з велосипедом, на якому він, ймовірно, пересувався знайшли випадкові проїжджі.

Також сьогодні стало відомо ще про трьох загиблих. Один з них – 42-річний військовий. Його тіло виявили в автівці ВАЗ на трасі Одеса-Кучурган.

Ще тіло загиблого чоловіка знайшли на Олексіївській площі, та тіло жінки на вул. Героїв Крут. Як повідомляють місцеві пабліки, жінку у снігопад вигнали з гуртожитку, біля якого вона й померла від переохолодження.

Фото ілюстративне